España.- Los Presupuestos volverán al Congreso tras aprobar el Senado una enmienda sobre lenguas minoritarias

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Senado ha votado a favor de incluir una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, por lo que las cuentas públicas tendrán que volver al Congreso de los Diputados para su votación el próximo 28 de diciembre, cuando quedarían definitivamente aprobados para su entrada en vigor el 1 de enero.



Así, el Gobierno no va a poder presenciar este martes desde el hemiciclo del Senado --se está celebrando la sesión de control y están presentes la mayoría de ministros-- la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, que al sufrir esta modificación, tendrán que volver al Congreso, rompiendo así los planes y deseos del Ejecutivo, que esperaba dar por concluida hoy las tramitación parlamentaria de las cuentas.



En concreto, se trata de la enmienda de Compromís sobre lenguas minoritarias, que ha podido salir adelante gracias al apoyo del PP y al de otras formaciones, como ERC, que asegura que pese a este apoyo, ha respetado el acuerdo que tenía con los partidos del Gobierno.



"Son sus Presupuestos, por tanto, la responsabilidad de los números era suya. En cualquier caso, y por eso el sentido de nuestro voto en la enmienda en cuestión, cualquier medida que proteja a las lenguas cooficiales nos parece bien, como no puede ser de otra manera", han trasladado a Europa Press en fuentes de ERC.



En la enmienda, emitida como voto particular por el senador Carles Mulet García, se plantea la promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias a las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares, por importe de 1,6 millones de euros.



Todo esto, pese a los intentos del Ejecutivo de evitar modificar las cuentas públicas a su paso por el Senado. En este sentido, una de las polémicas se produjo después de que el integrante del PNV en la Mesa del Senado, Imanol Landa, se alineara con los tres representantes del PP en este órgano para levantar el veto del Gobierno a las enmiendas que recogían la bajada del IVA al 10% de las peluquerías.



Finalmente, el presidente del Senado, Ander Gil, resolvió la solicitud de controversia presentada por el Gobierno y estas enmiendas sobre la fiscalidad de las peluquerías no se sometieron a votación en el último Pleno sobre los PGE en la Cámara Alta celebrado este martes.