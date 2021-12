España.- La Generalitat presenta una querella contra Casado por sus declaraciones sobre el catalán y la escuela

21-12-2021 La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, interviene en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo Ejecutivo, a 21 de diciembre de 2021, en Barcelona, Cataluña, (España). En la comparecencia ha detallado que el toque de queda planteado por el Govern va dirigido a municipios de más de 10.000 personas y con una incidencia acumulada de más de 250 casos por 100.000 habitantes en siete días. POLITICA David Zorrakino - Europa Press



BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)



El Govern ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el líder del PP, Pablo Casado, por sus declaraciones sobre el catalán en la escuela, en las que dijo que en Cataluña los profesores tienen instrucciones de no dejar ir al baño a los niños que hablan en castellano.



Lo ha anunciado este martes en rueda de prensa posterior al Consell Executiu la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, que ha explicado que la querella acusa a Casado de presuntos delitos de injurias, calumnias y de incitación al odio y a la violencia.



Plaja ha sostenido que Casado sabía que estaba mintiendo con estas declaraciones y que con esas afirmaciones está acusando a los profesores catalanes de cometer delitos contra la integridad moral, de coaccionar a menores y de ser responsables de incitación al odio y a la violencia: "No solo son absolutamente falsas, sino que atacan directamente al conjunto del profesorado catalán".



"Hay líneas rojas que no se pueden traspasar y si se traspasan encontrarán al Govern de la Generalitat combatiéndolas", ha asegurado.



Después de que Casado hiciera esas declaraciones, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, anunció a través de Twitter que los servicios jurídicos del Ejecutivo catalán estaban estudiando las posibles acciones legales y Plaja ha asegurado que el lunes se presentó la querella ante el Supremo.