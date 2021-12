España.- El PP responde a la Generalitat que la querella contra Casado es el "mundo al revés"

21-12-2021 La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa anterior a una Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, a 21 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press



Gamarra denuncia el "silencio cómplice" de Sánchez y Montserrat advierte de que no van a aceptar "ni una lección" de ellos



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que la querella que el Govern catalán ha presentado contra Pablo Casado es "el mundo al revés" porque la Generalitat "no cumple la ley" con el catalán en la escuela pero acude a los tribunales para ir contra el PP, que exige que se cumpla la ley. Además, ha denunciado el "silencio cómplice" del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre el castellano en la escuela.



"Lo que sí que tenemos muy claro y le decimos al Govern es que a nosotros nadie nos va a callar y vamos a seguir denunciado todo tipo de limitación de derechos y de libertades en nuestro país y que llegamos hasta el final", ha avisado Gamarra.



Así se ha pronunciado después de que la Generalitat haya presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra Pablo Casado por sus declaraciones sobre el catalán en la escuela, en las que dijo que en Cataluña los profesores tienen instrucciones de no dejar ir al baño a los niños que hablan en castellano.



GAMARRA: "SILENCIO CÓMPLICE" DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ



Gamarra ha afirmado que "esto es el mundo al revés" porque un Gobierno autonómico "que no cumple la ley y al que los tribunales están instándole a que la cumpla" en relación con los niños que "quieren ser educados en su lengua materna, que es la lengua oficial del Estado", se querella contra el partido que exige "que se cumpla la ley".



"A los tribunales se lleva al quien denuncia y el que lo lleva es aquel que incumple las leyes. Todo esto con el silencio cómplice del Gobierno de España, que no hace absolutamente nada para garantizar los derechos y las libertades de los catalanes en una parte de España", ha declarado Gamarra en una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces.



Sobre esa querella contra Casado se ha pronunciado también la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, quien ha recalcado que la Generalitat "busca falsos culpables para tapar su política de discriminación lingüística".



BELTRÁN: "SI PIENSAN QUE NOS VAMOS A CALLAR, NO CONOCEN AL PP"



Dicho esto, Montserrat ha afirmado que "son ellos los que pisotean las decisiones judiciales y señalan a familias por pedir que se apliquen". "Lecciones de ellos, ni una. No nos vamos a callar", ha advertido en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.



En parecidos términos se ha pronunciado la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, que ha indicado que "la discriminación lingüística y el señalamiento en la escuela catalana es una realidad que a la Generalitat no le gusta oír". "Si piensan que nos vamos a callar, no conocen al PP", ha subrayado en la misma red social.