El PP insiste en una Ley de Pandemias ante la Conferencia de Presidentes y pide a Sánchez no "parapetarse" tras las CCAA

Casado ha designado a Feijóo coordinador de los presidentes del PP en este foro, que celebra mañana una reunión telemática en el Senado



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El PP insiste en que hay que aprobar una Ley de Pandemias que ofrezca certidumbre y seguridad jurídica a las autonomías ante la sexta ola de coronavirus que afronta España, al tiempo que exige al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no se "parapete" de nuevo detrás de las comunidades autónomas.



El partido de Pablo Casado lanza este mensaje la víspera de la Conferencia de Presidentes que ha convocado Pedro Sánchez en el Senado --una reunión por vía telemática-- para abordar la situación de la Covid 19 y reforzar la cogobernanza y la cooperación institucional, ante el avance de contagios en las últimas semanas. Su objetivo, según dijo, es hacer frente al coronavirus "con medidas compartidas" para poner en marcha "a lo largo de las próximas semanas".



Fuentes de la dirección nacional del PP exigen que esa Conferencia de Presidentes "sirva para algo" y creen que debe producirse con un orden del día claro. "Pedimos coordinación con las Comunidades autónomas y que tengan seguridad jurídica", añaden.



El primer partido de la oposición considera que hasta ahora Pedro Sánchez se ha "parapetado" detrás de las autonomías e insiste en que debería aprobarse una Ley de Pandemias, como lleva meses pidiendo el PP, para dar más seguridad jurídica a las autonomías y no dejar todas las decisiones en manos de los tribunales superiores de justicia, según fuentes 'populares'.



El líder del PP, Pablo Casado, ha designado al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez-Feijóo, coordinador de los 'barones' territoriales del PP en la Conferencia de Presidentes, un papel que ejercerá este martes ante la cita del Senado y en enero en la Conferencia prevista en La Palma.



"UN PRESIDENTE DEL GOBIERNO A LA FUGA"



El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado este martes que Pablo Casado lleva planteando al Gobierno una Ley de Pandemias "desde hace año y medio" y ha subrayado que es una propuesta que comparten comunidades autónomas, jueces y el Consejo de Estado.



"Pedro Sánchez sigue instalado en el 'no es no' simplemente porque esa Ley de Pandemias la ha planteado el PP", ha afirmado Montesinos en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, donde ha reclamado al jefe del Ejecutivo que "coja la mano tendida" de Pablo Casado para impulsar esa norma.



El dirigente del PP ha afirmado que en España tienen "un presidente del Gobierno a la fuga" ante el aumento de los contagios. "¿Dónde está Sánchez? ¿Por qué no toma decisiones? ¿Por qué no aprueba una ley de pandemias como propone Casado y le pide el Consejo de Estado, jueces y CCAA?", se ha preguntado.