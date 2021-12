El Congreso de Perú censura al ministro de Educación, una baja más para Castillo

Vista general de un debate en el Congreso peruano en Lima (Perú), en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Arias

Lima, 21 dic (EFE).- El presidente de Perú, Pedro Castillo, sufrió este martes una nueva baja en su Gobierno tras la moción de censura aprobada en el Congreso contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo.

El mandatario peruano se verá así obligado a hacer la duodécima modificación en su Consejo de Ministros cuando apenas lleva cuatro meses en el poder, asumido el 28 de julio.

Esta es la primera moción de censura consumada por el Congreso peruano, donde la oposición tiene mayoría, después de que otros exministros como Héctor Béjar (Relaciones Exteriores) o Walter Ayala (Defensa) dimitieran antes de que fueran destituidos por el Parlamento.

La moción de censura contra Gallardo, un profesor sindicalista al igual que el jefe de Estado, fue aprobada por 70 votos a favor, cuatro votos más de los 66 necesarios.

A favor apenas votaron 38 congresistas de las bancadas del partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones, y de la coalición de izquierdas Juntos por el Perú (JP), el principal socio de Gobierno del presidente.

La iniciativa para censurar al ministro había sido presentada por un conjunto de congresistas de partidos de todo el espectro de la derecha peruana como Renovación Popular, Alianza Para el Progreso, Avanza País, Podemos Perú y Fuerza Popular.

POLÉMICA FILTRACIÓN

El principal motivo que desencadenó la censura de Gallardo fue la filtración del examen nacional para el nombramiento de profesores, un hecho que todavía está en investigación pero cuyas últimas informaciones publicadas por Epicentro TV apuntan presuntamente a Inés Gallardo, la hija del ministro.

El documento también esgrimía que Gallardo había designado en puestos con elevados sueldos dentro del Ministerio de Educación a amigas de su hija, quien además pasaba largas horas al día en las oficinas, como reportaron medios locales en diversas ocasiones.

Otros argumentos de la moción de censura eran los supuestos vínculos no probados de Gallardo con "grupos radicales" como Patria Roja y con la organización terrorista Sendero Luminoso, lo que fue desmentido por el destituido ministro el lunes en conferencia de prensa.

En esa comparecencia, Gallardo anunció que no iba a dimitir antes de que se votase la moción de censura porque supondría asumir algún tipo de responsabilidad en la filtración del examen nacional para el nombramiento de docentes.

Asimismo, desmintió sus vínculos con Patria Roja, a la que atacó duramente por la forma en que controla el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), del que se escindió una facción liderada por el presidente Castillo para formar la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación de Perú (Fenatep).

Esas duras declaraciones llevaron a que inmediatamente Patria Roja anunciase su salida de la coalición de Juntos Por el Perú.

SUSPENDIDO POR EXMINISTRA

Entre las formaciones políticas que votaron a favor de la moción de censura a Gallardo estuvo el centrista y liberal Partido Morado, del expresidente Francisco Sagasti (2020-2021), en cuyas filas se encuentra como congresista la exministra de Educación Flor Pablo.

"Censurar a un ministro no es una decisión sencilla, los que hemos trabajado en el sector Educación sabemos que estas situaciones generan inestabilidad, pero en el caso del ministro Gallardo, las reformas y el retorno a clases peligran por su falta de liderazgo", explicó Pablo en redes sociales.

"Se dijo que este Gobierno, liderado por un maestro, pondría como prioridad la educación. Lamento profundamente no ver el sentido de urgencia ni la capacidad para hacer frente a la crisis, por el contrario, embandera una agenda sindical que no corresponde al rol de un ministro", agregó.

Para la exministra, Gallardo no ejerció una defensa contundente de la reforma universitaria después de que se aprobase en la comisión de Educación del Congreso dar un plazo adicional a las universidades que habían sido ya cerradas por no cumplir con los estándares mínimos de calidad.