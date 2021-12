EEUU.- Trump dará una rueda de prensa el 6 de enero con motivo del aniversario del asalto al Capitolio

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El expresidente estadounidense Donald Trump ha informado este martes de que dará una rueda de prensa el próximo 6 de enero en su residencia de Mar-a-Lago con motivo del primer aniversario del asalto al Capitolio.



En un comunicado en el que ha informado sobre el evento, el magnate neoyorquino se ha preguntado "por qué la comisión no investiga la causa de las protestas del 6 de enero" y ha recalcado que lo sucedido ese día se debió a que las elecciones fueron "robadas".



Así, Trump ha citado a aquellos estados donde los "números no cuadran" en relación con el proceso electoral y ha señalado que son las propias elecciones las que deberían ser tildadas de "traición", en vez de el día en que sus seguidores irrumpieron en el Capitolio para bloquear la certificación de los resultados electorales que dieron la victoria a Joe Biden.



"Daré una rueda de prensa el 6 de enero para hablar de todo esto y mucho más", ha dicho antes de matizar que "hasta entonces se puede hablar de que la insurrección tuvo lugar el 3 de noviembre". Además, ha tildado de "protesta pacífica contra unas elecciones amañadas" lo sucedido el 6 de enero de 2020, según informaciones del diario 'The Hill'.



Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha anunciado esta semana que su oficina tiene previsto convocar una "vigilia" y un debate entre historiadores de cara al aniversario del asalto. La Casa Blanca también prevé conmemorar lo sucedido.



"El 6 de enero fue uno de los días más oscuros de nuestra democracia", ha manifestado la jefa de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. "Fue un día en que nuestra nación fue atacada, y creo que no hay dudas de que conmemoraremos ese día", ha destacado.



Más de 700 personas han sido imputadas en relación con la turba que irrumpió aquel día en la sede del Congreso de Estados Unidos. Decenas de ellas han sido llamadas a declarar ante una comisión de la Cámara de Representantes.