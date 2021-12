Dinamarca.- El Parlamento danés expulsa a la exministra de Migración, condenada por violar los derechos de refugiados

12-06-2021 Archivo - Bandera de Dinamarca POLITICA STUART FRANKLIN



El Parlamento de Dinamarca, el Folketing, ha votado este martes a favor de expulsar a la que fuera ministra de Inmigración, Inger Stojberg, debido a la condena de la Justicia danesa por violar los derechos de los migrantes por separar a parejas solicitantes de asilo.



"Prefiero el rechazo de mis colegas aquí en el Folketing porque he tratado de proteger a algunas niñas que el de la población danesa porque he hecho la vista gorda", se ha defendido Stojberg ante el pleno del Parlamento, informa 'Politiken'.



La exministra he reivindicado sus políticas asegurando que trataba de proteger a las niñas del matrimonio infantil, ya que en algunas de las parejas separadas había menores de edad.



Stojberg se ha convertido en la primera diputada del Parlamento de 30 años en ser expulsada. La semana pasada, la que estuviera al frente de la cartera de Inmigración fue condenada a 60 días de prisión incondicional por violar los derechos de los migrantes al separar a las parejas solicitantes de asilo.



En total, se ha condenado a Stojberg de mantener separadas a 23 parejas mientras tramitaban su solicitud de asilo. Tras 20 años trabajando en el Folketing, ha sido finalmente expulsada ya que los miembros no pueden ser "indignos", según la Constitución danesa.



Tras conocer la sentencia, Stojberg se mostró "muy, muy sorprendida" ya que "son los valores daneses los que han perdido". "Es el único escenario para el que no me había preparado porque pensé que era completamente irreal", indicó ante la prensa, aunque aseguró que cumplirá la sentencia "sin agachar la cabeza".



Stojberg ha sido uno de los miembros de la política danesa de los últimos años después de impulsar una serie de controvertidas leyes al frente de la cartera de Inmigración.