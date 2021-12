Diez libros de arte para regalar en Navidad

Un asistente busca -en una imagen de archivo- ejemplares en un puesto de libros. EFE/ Daniel Luque

Madrid 21 dic (EFE).- De Marina Abramovic ilustrando el “Patito feo” a la compleja y evocadora obra de Frida Khalo, pasando por la surrealista Maruja Mallo o la genialidad de Gio Ponti. 2021, con un aluvión de títulos nuevos, ha alumbrado libros de arte para todos los públicos.

- “WONDERLAND” de Annie Leibovitz. La fotógrafa estadounidense reúne en un volumen sus trabajos más impactantes de moda. El mítico editorial de “Alicia en el País de las Maravillas”, que hizo para Vogue, funciona como punto de partida de uno de los trabajos más peculiares de esta fotógrafa, que ha dedicado gran parte de su carrera a trabajar para revistas de moda, pero, contra todo pronóstico, no se considera una fotógrafa de moda. (Phaidon, 2021)

- "FRIDA KAHLO, OBRA PICTÓRICA COMPLETA". El nuevo libro de Taschen reúne las 152 pinturas de la artista, pero también fotografías, páginas de su diario personal, dibujos y cartas. Toda una radiografía de la artista mexicana, entre las que se encuentran obras pertenecientes a colecciones privadas de difícil acceso, y otras que no se han visto desde hace más de 80 años. Kahlo, que ha roto este año su propio récord en una subasta superando a Diego Rivera, aparece en este libro en toda su complejidad y atractiva seducción. (Taschen, 2021)

- “EL PATITO FEO” de Hans Christian Andersen, ilustrado por Marina Abramovic. La gran dama de la performance se atreve con uno de los clásicos de la literatura infantil, con el que, según comenta, se siente muy identificada. “Yo también era un patito feo, ya desde muy joven me costaba encajar". El libro ha sido traducido del original para la ocasión y ahora está acompañado por los dibujos de fuerza expresiva de la artista. (Los libros del zorro rojo, 2021)

- “PETER LINDBERGH, UNTOLD STORIES”. El último gran proyecto de Peter Lindbergh, una exposición resumen de su legado, ha llegado a España gracias a Marta Ortega, heredera de Inditex. Taschen ha reeditado el catálogo de la exposición acompañado por entrevistas a amigos de este gran fotógrafo del siglo XXI que usó la fotografía de moda para llegar a lo más hondo de las emociones del ser humano.

- “PAOLO GASPARINI”. El fotógrafo, uno de los que mejor ha sabido retratar las contradicciones sociales de Latinoamérica, ha ideado junto a la Fundación Mapfre un catálogo de su última exposición en España -pronto se verá en Madrid- concebido como uno de sus famosos fotolibros. En él se puede ver la evolución de ciudades como Caracas, La Habana o Ciudad de México y sus resonancias con ciudades europeas desde los 50 hasta nuestros días.

- “BELKIS AYÓN. COLOGRAFÍAS”. La misteriosa obra de la artista cubana ha desembarcado en el Museo Reina Sofía como uno de los descubrimientos del año. Experta grabadora, la artista pertenece a la misma generación de “Los Carpinteros”, pero quizá es menos conocida. El catálogo de la exposición revisa su reinterpretación del mito de una sociedad afrocubana secreta que plasmó en corpus lleno de misterio, fuerza y belleza. (Museo Reina Sofía, 2021)

- “MUJERES EN LA ABSTRACCIÓN”. La exposición, una de las más importantes del año pasado en el Pompidou y que ahora recala en el Guggenheim de Bilbao, cuenta con un catálogo con más de un centenar de fichas de mujeres artista, algunos de ellos grandes desconocidas, que participan en la muestra. La edición ahonda en el proceso de invisibilización que vivieron las mujeres en la época y ha sido seleccionado por el New York Times como uno de los mejores libros de arte del año. (Museo Guggenheim, 2021)

- "GIO PONTI". Gio Ponti, uno de los más grandes arquitectos del siglo XX, tenía una mente brillante que alumbró maravillosos edificios, pero también muebles, objetos, cerámicas y un sinfín de diseños. Todos ellos aparecen reunidos por primera vez en un libro de Taschen, tamaño XXL, que radiografía el universo caleidoscopico del creador italiano como nunca antes.

- CATALOGO RAZONADO DE MARUJA MALLO. Fue una de las más importantes surrealistas de nuestro tiempo, aunque su catálogo razonado, no sin cierta controversia, ve la luz casi tres décadas después de su muerte. El libro es fruto de años de investigación para acercarse a la figura de una de las más geniales artistas plásticas de la Generación del 27, gallega de nacimiento y personaje inclasificable. (Fundación Azcona, 2021).