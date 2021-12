Coronavirus.- Tailandia vuelve a imponer cuarenta a los viajeros internacionales

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Tailandia han anunciado que los viajeros llegados de otros países deberán volver a guardar cuarentena desde este mismo martes, con el objetivo principal de contener la posible expansión de la variante ómicron del coronavirus a través de turistas internacionales.



La medida, acordada en un reunión encabezada por el primer ministro, Prayuth Chan Ocha, estará en vigor en principio hasta el 4 de enero e implicará cuarentenas de siete o diez días, en función del lugar de origen de los viajeros.



El Gobierno tailandés revierte así los permisos que comenzó a facilitar a quienes llegasen procedentes de más de 60 territorios. Estos viajeros podían entrar si estaban completamente vacunados y se presentaban una prueba negativa de coronavirus previa y posterior al viaje.



Unas 200.000 personas han solicitado este permiso especial y, de ellos, alrededor de 110.000 ya habían llegado a Tailandia. Los 90.000 restantes podrán entrar, aunque se vigilará la evolución de su estado, informa el diario 'The Bangkok Post'.



"No habrá nuevas aprobaciones hasta que la situación se revise el 4 de enero", ha advertido Prayuth, quien no obstante ha apelado a la calma de la población porque, "aunque la variante ómicron se expande rápido, sus síntomas son manejables y el tratamiento es más fácil".



Tailandia fiaba gran parte de su recuperación económica al renacer turístico, con 15 millones de turistas y 1,8 billones de bahts (más de 47.300 millones de euros) en ingresos previstos para 2022. El Banco Mundial ya ha advertido de que nuevas restricciones a los viajes podrían suponer una contracción de tres décimas en el PIB en 2022, en lugar del 3,9 por ciento proyectado a día de hoy, según la agencia Bloomberg.