Coronavirus.- Brasil exigirá a viajeros una prueba de vacunación o haberse recuperado de la COVID-19 para entrar al país

El Gobierno anuncia que empezará a donar vacunas a otros países para hacer frente a la pandemia



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Brasil ha aprobado exigir a los viajeros internacionales que presenten una prueba de vacunación o de haberse recuperado del coronavirus para poder entrar al país, una decisión que entra en efecto de forma inmediata, según el documento respaldado por las autoridades.



El Ejecutivo había rechazado previamente aplicar este tipo de condiciones, si bien finalmente ha procedido a realizar el anuncio tras un fallo en este sentido por parte del Tribunal Supremo Federal. Así, ha destacado que se trata de "restricciones, medidas y requisitos excepcionales y temporales para la entrada al país".



De esta forma, ha subrayado que los viajeros internacionales deberán además mostrar una prueba negativa, realizada 24 horas antes en caso de que sea de antígenos o 72 horas antes en caso de ser PCR, al tiempo que deberán presentar su documento de vacunación antes de embarcar.



El Gobierno ha agregado que aquellos que estén "exentos" de vacunación por edad o motivos de salud tendrán que realizar una cuarentena de catorce días en su destino, al tiempo que ha recalcado que no podrá ponérsele fin en caso de resultado negativo en una PCR que se realizará al quinto día.



Por su parte, los ministros de Sanidad y Exteriores, Marcelo Quiroga y Paulino Franco de Carvalho, respectivamente, han anunciado que Brasilia empezará a donar vacunas a otros países para ayudar aumentar la cobertura internacional de vacunación contra la COVID-19.



"Brasil es un protagonista de la salud global y en este momento tenemos el placer de anunciar que el presidente, Jair Bolsonaro, ha autorizado la donación de vacunas", ha dicho Queiroga en una rueda de prensa conjunta, tal y como ha recogido el Ministerio de Sanidad a través de un comunicado publicado en su página web.



En este sentido, ha hecho hincapié en que estas donaciones no afectarán a la campaña de vacunación en el país. "Brasil tiene mucho orgullo por poder sumarse a los esfuerzos globales de combate contra la pandemia de COVID-19, también a través de la vacunación", ha sostenido Queiroga.



"En nuestras acciones de donación, guiadas por el principio de solidaridad, se buscará fortalecer las operaciones del mecanismo COVAX para permitir que las vacunas lleguen a quien más las necesita. Trabajaremos también en nuestra región, junto a nuestros vecinos, manteniendo nuestra tradición de cooperación en materia de salud", ha manifestado.



En esta línea, Carvalho ha resaltado que "Brasil ha participado en iniciativas que promueven la solidaridad en busca de soluciones universales para la crisis sanitaria". "El reciente surgimiento de la variante ómicron viene a enfatizar lo que sabíamos: la pandemia sólo será superada cuando todos los países tengan las herramientas necesarias para su contención y respuesta. Nadie está seguro hasta que todos no estemos seguros", ha zanjado.



El Ministerio de Sanidad brasileño indicó el lunes en su último balance que durante las 24 horas previas se habían detectado 2.094 casos y 70 muertos por coronavirus, lo que eleva las cifras totales desde el inicio de la pandemia a 22.215.856 y 617.873, respectivamente.