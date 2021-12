Comienza una nueva ronda de consultas sobre Siria en el Formato de Astaná

Nur-Sultán, 21 dic (EFE).- La decimoséptima ronda de consultas entre el Gobierno sirio y la oposición armada en el marco del llamado proceso de Astaná comenzó este martes en la capital de Kazajistán.

La conversaciones, en formato bilateral y trilateral, que se prolongarán hasta mañana, miércoles, se desarrollan a puerta cerrada con la mediación de representantes de Rusia, Turquía e Irán, los países garantes del alto el fuego en Siria.

La reactivación de los grupos terroristas en Siria será uno de los temas centrales que se abordarán en esta ronda de consultas, según adelantó hoy a la prensa el enviado especial ruso para Siria, Alexandr Lavréntiev

"Últimamente se han reactivado los grupos terroristas no solo en el norte de Siria, sino en todo el territorio del país. Por ello analizaremos detalladamente variantes para contrarrestar a los grupos terroristas y unir los esfuerzos de todas la partes interesadas", dijo el diplomático ruso

Agregó que Rusia y Turquía colaboran estrechamente para normalizar la situación en el norte y el noroeste de Siria, en particular en la zona de desescalada de Idleb.

Según Lavréntiev, otro de los temas que se abordarán en Nur-Sultán será la prestación de ayuda humanitaria a Siria, así como de asistencia para la reconstrucción del país.

El retorno de los refugiados es otra cuestión que será tratada en esta ronda de consultas.

"Tenemos el propósito de llamar la atención de la comunidad internacional sobre este importante problema. Más aún, cuando vemos determinados avances por parte de países occidentales", dijo el enviado ruso.

Insistió en la necesidad de crear condiciones dignas para el regreso de los refugiados, para lo cual se requiere financiación.

"Este proceso avanza, pero no con la rapidez que nos gustaría", dijo Lavréntiev.

Además, en la consultas se abordará el intercambio de detenidos y la búsqueda de personas desaparecidas.

"Recientemente se llevó a cabo un canje de detenidos. En este proceso participaron activamente colegas turcos e iraníes", destacó el enviado ruso.

En esta ocasión, debido a las limitaciones impuestas para frenar el avance de la pandemia de coronavirus, la ronda de consultas no concluirá con una reunión plenaria, según avanzó el Ministerio de Asuntos Exteriores kazajo.