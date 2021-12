Colombia.- 'Otoniel' asegura ante la JEP que conocía la operación en su contra y que facilitó su captura

23-10-2021 El narcotraficante colombiano Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel' POLITICA PRESIDENCIA DE COLOMBIA



El narcotraficante y líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', ha asegurado este martes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que era conocedor del operativos en su contra y que él mismo facilitó su captura acercándose hasta un grupo soldados para presentar su rendición.



Estas supuestas palabras de 'Otoniel' han sido dadas a conocer por el diario colombiano 'El Espectador', horas después de que se publicara en otros medios de que se habría negado a declarar ante la JEP en el caso 04 que investiga la situación territorial a partir de los hechos ocurridos en la región de Urabá.



En dicha comparecencia, 'Otoniel' también ha asegurado que el Clan del Golfo ha intentado en las últimas semanas entablar conversaciones con el Gobierno, pero no sido posible debido a que su detención le ha impedido contactar con otros líderes del grupo armado para establecer una estrategia de diálogo.



Según el relato del narcotraficante al que ha podido tener acceso este periódico, habría pedido a sus escoltas que le dejaran acercarse a los soldados que le detuvieron a finales de octubre en una zona selvática del departamento de Antioquia, aunque otras fuentes sostienen de que fue abandonado por los suyos.



A su vez, 'Otoniel' habría facilitado información a la autoridades sobre las disidencias de las FARC y del Ejército de Liberación Popular (EPL), grupos armados rivales del Clan del Golfo que también operan en esa zona del noroeste de Colombia, así como de su fallido proceso de desmovilización en 2006 cuando volvió a la delincuencia a través de 'Los Urabeños'.



No obstante, la Policía de Colombia ha rechazado esta versión de que 'Otoniel' se habría entregado de manera voluntaria a las autoridades. El director de la Policía, el general Jorge Vargas, ha recalcado fue capturado.



"No es cierto que se haya entregado, como ha afirmado ese cabecilla que tanto daño ha hecho al mundo, cayó en la operación 'Osiris', gracias a un trabajo conjunto de la Policía de Colombia y el Ejército", ha escrito Vargas en Twitter.



Está previsto que esta semana se habrán diligencias contra 'Otoniel', quien ha asegurado no haber tenido acceso todavía a un abogado y desconocer cuáles son los cargos que se le imputan.



La comparecencia de 'Otoniel' ante la JEP, tribunal especial surgido de los acuerdos de paz de La Habana entre el Gobierno y la disuelta guerrilla de las FARC, ha tenido lugar este lunes y martes a petición de las víctimas, antes de que ponga finalmente rumbo a Estados Unidos, donde será juzgado por narcotráfico.



Hasta su detención, comparada por el presidente Duque a la de Pablo Escobar en los años noventa, 'Otoniel' era considerado el mayor productor de drogas del mundo, poseyendo el control de al menos el 30 por ciento de la producción de cocaína de Colombia, unas 300 toneladas.