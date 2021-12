Ciencia.-Los cuervos cuidan de sus herramientas de caza más complejas

21-12-2021 Los cuervos cuidan de sus herramientas de caza más complejas. Los cuervos de Nueva Caledonia, famosos por usar herramientas para extraer presas de escondites, muestran especial cuidado al emplear los utensilios complejos que resultan más eficaces en esta labor. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA JAMES ST CLAIR



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Los cuervos de Nueva Caledonia, famosos por usar herramientas para extraer presas de escondites, muestran especial cuidado al emplear los utensilios complejos que resultan más eficaces en esta labor.



Un estudio pionero de investigadores de la Universidad de St Andrews y el Instituto Max Planck de Comportamiento Animal en Konstanz, revela que es más probable que estos cuervos almacenen herramientas de alimentación relativamente complejas y eficientes para uso futuro que las herramientas más básicas.



Los cuervos de Nueva Caledonia son famosos por utilizar diferentes tipos de herramientas para extraer presas de los agujeros de los árboles y otros escondites. Mientras sostienen firmemente sus herramientas en el pico durante la búsqueda de alimento, necesitan dejarlas para comer. Esto es cuando los cuervos corren el riesgo de perder sus herramientas al dejarlas caer accidentalmente o al ser robadas por otros cuervos.



En un estudio anterior, los investigadores de la Facultad de Biología de la Universidad de St Andrews en el Reino Unido habían demostrado que los cuervos mantienen sus herramientas seguras cuando no las necesitan, utilizando una de dos estrategias de 'custodia': o bien las mantienen atrapadas bajo sus pies de forma segura, o los insertan temporalmente en un agujero cercano o detrás de la corteza. Pero, ¿son los cuervos más cuidadosos cuando manejan herramientas particularmente valiosas?



"Muchos de nosotros nos preocuparemos por un teléfono nuevo, asegurándonos de que no se raye, se caiga o se pierda. Pero podemos manejar un teléfono viejo con una pantalla rota con bastante descuido ", dijo la autora principal Barbara Klump, quien ahora trabaja en el Instituto Max Planck de Comportamiento Animal, Alemania.



Los cuervos en uno de los sitios de estudio a largo plazo del equipo utilizan dos tipos diferentes de herramientas de palo: herramientas complejas con gancho y herramientas básicas sin gancho. Los primeros están meticulosamente elaborados a partir de una especie de planta relativamente escasa, mientras que los segundos son simplemente ramitas y pecíolos de hojas procedentes del suelo del bosque.



"Las herramientas con forma de gancho no solo son más costosas de obtener, sino que también son mucho más eficientes", explicó el líder del equipo, Christian Rutz. "Dependiendo de la tarea de búsqueda de alimento, los cuervos pueden extraer presas con estas herramientas hasta diez veces más rápido que con las herramientas estándar sin gancho".



En su nuevo estudio, los investigadores ahora descubrieron que los cuervos de Nueva Caledonia tienen más probabilidades de mantener seguras las valiosas herramientas con gancho entre usos que las herramientas más básicas sin gancho. "Fue emocionante ver que los cuervos son un poco más cuidadosos con herramientas que son más eficientes y más costosas de reemplazar. Esto sugiere que tienen alguna concepción del "valor" relativo de los diferentes tipos de herramientas", señaló en un comunicado el coautor del estudio James St Clair.



Este es el primer estudio que investiga cómo los animales manipulan y almacenan herramientas de diferentes tipos, proporcionando una forma innovadora de medir cuánto valoran estos objetos. El método tiene un gran potencial para investigar el comportamiento de otros animales que utilizan herramientas, incluidos nuestros parientes más cercanos, los chimpancés.