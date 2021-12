Calleja: "Tras empatar no hemos sabido manejar el partido"

El árbitro Valentín Pizarro muestra tarjeta amarilla al entrenador del Alavés, Javier Calleja. EFE/ Doménech Castelló

Vila-real (Castellón), 21 dic (EFE).- El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, comentó en la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo ante el Villarreal (5-2) que no supieron manejar el encuentro una vez consiguieron el empate a dos goles.

"Ha sido un partido con muchos momentos, ellos se adelantan dos veces, pero hemos entrado en el partido incluso empatando, pero una vez lo hemos hecho debimos saber leer mejor el partido y el momento. Ellos siguieron igual y supieron aprovechar esa reacción y sentenciarlo. Tras empatar no hemos sabido manejar el partido", recalcó.

El técnico aseguró que "me voy dolido, es muy complicado empatar esos dos goles y una vez lo hemos hecho no hemos sabido llevar el partido a nuestro terreno, les hemos dado facilidades que ellos han aprovechado".

Calleja admitió su preocupación por la gran cantidad de goles que están recibiendo. "Debemos solucionar eso, ya que estamos permitiendo ocasiones claras. Es verdad que ellos tienen calidad, pero debemos ser más intensos en defensa".

Tras esta derrota, el Alavés se mantiene en la zona de descenso de la clasificación y al respecto Calleja apuntó que "de peores hemos salido, estamos empatados con dos equipos, será duro, pero creo que podemos hacerlo. De los refuerzos lo hablaremos con Sergio estas vacaciones".