Belice reabrirá sus fronteras terrestres pese a los temores por ómicrom

San Juan, 21 dic (EFE).- El primer ministro de Belice, John Briceño, aseguró este martes que su administración reabrirá sus fronteras terrestres el 1 de enero próximo pese a los llamamientos a no dar ese paso por los temores a la variante ómicrom.

"Obviamente tendremos que ser bien cuidadosos y cautelosos sobre esta nueva variante, pues sabemos que va a llegar en algún momento. No podemos escaparnos de ella y no podemos clausurar el país como ya lo hicimos", indicó.

Según Briceño, el país "no se puede permitir" seguir cerrado porque eso lo hará "retroceder", y lo importante es que la población se vacune contra la covid-19.

Belice, con un 45 % de su población totalmente vacunada, sufre una tercera ola de contagios, aunque todavía no ha detectado en su territorio la variante ómicrom.

Al momento, unas 600 personas en Belice han muerto a causa de la covid-19 y más de 31.000 se han contagiado desde el inicio de la pandemia.

La postura de Briceño no es compartida por todos en el país, entre ellos la subdirectora Regional de Salud y miembro del Comité de Respuesta Sanitaria contra la Covid de Belice, Melissa Diaz-Musa.

"Actualmente, todavía tenemos la variante delta en el país pero, si analizamos el comportamiento de la ómicron en otros países, es mejor mantener cerradas las fronteras", afirmó.

Por su parte, el ministro de Turismo, Anthony Mahler, dijo que las personas que crucen la frontera y regresen el mismo día no tendrán que someterse a una prueba de diagnostico al regresar al país, pero sí los que se queden por más días.

La normativa definitiva será, no obstante, decidida mañana en una reunión del Ministerio de Salud.

Belice cerró todos sus puertos de entrada, incluido el Aeropuerto Internacional Philip Goldson, a principios de abril de 2020, aunque unas semanas más tarde permitió la llegada de beliceños varados en el extranjero.

El aeropuerto reabrió en octubre de 2020 y la Zona Franca Comercial, a principios de 2021, mientras que las fronteras terrestres se mantuvieron cerradas para los beliceños, aunque desde mayo pasado se hacían excepciones con los turistas.