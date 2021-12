Bárbara Rey reaparece tras su no comparecencia en el Senado. Sus primeras palabras

20-12-2021 Bárbara Rey reaparece tras la noticia de que no tendrá que explicar en el Senado si cobró dinero del Gobierno por silenciar su relación con el Rey Juan Carlos. MADRID, 21 (CHANCE) Bárbara Rey se ha convertido en los últimos días por su posible comparecencia en el Senado para explicar qué hay de cierto en las informaciones que apuntan a que podría haber cobrado una cantidad cercana a los 3 millones de euros de los fondos reservados del Gobierno en la década de los 90 a cambio de silenciar su presunta relación sentimental con el Rey Juan Carlos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Una comparecencia que finalmente no tendrá lugar - ya que el Partido Popular y el PSOE han votado en contra de la petición de Compromis - pero a la que la vedette se mostraba más que dispuesta, como acaba de confesar en exclusiva ante nuestros micrófonos.



De nuevo en Madrid y convertida en noticia por su amistad especial con Edmundo Arrocet, hemos pillado a Bárbara yendo a la peluquería y, a pesar de su enfado inicial por nuestras preguntas sobre el Rey Emérito con amenazas incluidas tras detener el coche en mitad de la calzada - finalmente ha acabado por asegurar rotunda que "si me llamaban del Senado no tenía el menor inconveniente en ir, pero no tengo nada más que decir".



"Tengo la conciencia muy tranquila y estoy muy bien" añade la artista, deseándonos unas felices fiestas y afirmando sin ninguna duda cómo serán sus navidades: "Las voy a pasar muy bien, eso te lo aseguro, porque estoy muy bien". ¿Quizás este buen momento se debe a su inesperada conexión con Bigote Arrocet.



Guapísima después de varias horas en el interior de la peluquería pero todavía sin demasiadas ganas de hablar, Bárbara se ha pronunciado sobre el negativo del Rey Juan Carlos en la PCR que se hizo tras su contacto estrecho con Rafa Nadal, que este lunes anunciaba su positivo en Covid-19. "Todos estamos muy contentos y yo estoy tranquilísima. Me alegro de la salud de todo el mundo" ha asegurado sonriente en clara referencia al Emérito.