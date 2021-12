Bank of Montreal amplía su presencia en EEUU con la compra de Bank of the West a BNP Paribas

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Bank of Montreal en el exterior de una sucursal del banco en Ottawa, provincia de Ontario, Canadá, el 14 de febrero de 2019. REUTERS/Chris Wattie

Por Nichola Saminather y Sudip Kar-Gupta

TORONTO/PARÍS, 20 dic (Reuters) - Bank of Montreal dijo el lunes que comprará Bank of the West, filial estadounidense de BNP Paribas, por 16.300 millones de dólares, en la mayor operación de su historia, lo que permitirá al banco canadiense duplicar su presencia en la mayor economía del mundo, a la vez que permitirá al mayor banco francés dar un gran paso adelante en cuanto a arsenal para operaciones de compra.

La operación otorga a BMO, cuarto banco canadiense, una presencia a gran escala en California, cuya población es mayor que la del país de origen del banco. Añadirá 1,8 millones de clientes, aumentará la contribución de Estados Unidos a los beneficios totales ajustados antes de provisiones y antes de impuestos hasta el 44% desde el 36% en el año fiscal 2021 y dará al banco canadiense la capacidad de desplegar casi todo su exceso de capital, que ha sido un lastre para los rendimientos.

Los analistas consideran que la operación es positiva para BMO, que no ha ocultado sus ambiciones de reforzar su presencia en Estados Unidos. Ha operado allí durante décadas, desde su adquisición de Harris Bank en 1984, hasta las operaciones que incluyeron la adquisición de Marshall & Ilsley Bank en 2011.

Sin embargo, ese mercado ha demostrado ser cada vez menos atractivo para los bancos europeos, y BNP Paribas ha tenido dificultades para competir con los rivales más grandes de la banca minorista. BBVA vendió sus operaciones en Estados Unidos a PNC Financial Services Group Inc en 2020 y HSBC Bank a principios de este año vendió la mayor parte de su negocio en Estados Unidos a Citizens Financial Group Inc.

ENFOQUE EUROPEO

BNP Paribas compró Bank of the West en 1979 y la filial había sido su mayor negocio fuera de Europa. La venta dejará al banco francés centrado de lleno en Europa, donde está creciendo como uno de los mayores bancos de inversión de la región mientras sus competidores locales se estancan. En los últimos dos años ha adquirido negocios de renta variable y de intermediación de Deutsche Bank y Credit Suisse.

BNP dijo que utilizaría los ingresos de la venta para financiar más recompras de acciones, para financiar adquisiciones complementarias y para seguir desarrollando su presencia tanto en Europa como en Estados Unidos.

(Reporte de Sudip Kar-Gupta en París y Nichola Saminather y Maiya Keidan en Toronto; edición de Megan Davies, Jason Neely y Matthew Lewis; traducido por Tomás Cobos)