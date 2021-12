Atlético viaja a Granada sin Llorente, Griezmann, Giménez, Savic y Vrsaljko

El entrenador argentino del Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone en una foto de archivo. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Madrid, 21 dic (EFE).- El Atlético de Madrid viaja este martes a Granada para el partido aplazado de la novena jornada de LaLiga Santander que recuperará este miércoles sin Marcos Llorente, Antoine Griezmann, José María Giménez, Stefan Savic y Sime Vrsaljko, las cinco bajas en la convocatoria de 19 jugadores del entrenador Diego Simeone, que ha citado a los futbolistas del filial Ibrahima Camara, Javi Serrano y Carlos Martín.

Ni Llorente ni Griezmann ni Giménez ni Savic están disponibles para el técnico por lesiones musculares. El centrocampista, lesionado en Sevilla, se perderá este encuentro; Griezmann, lastimado en el derbi contra el Real Madrid, está fuera de su segundo compromiso consecutivo; Giménez, que sufrió una contractura contra el Cádiz, el quinto; y Savic, que padeció esa dolencia frente al Mallorca, seguirá fuera por cuarto duelo sucesivo.

También es baja Sime Vrsaljko, en su caso por la fractura del arco cigomático sufrida ante el Oporto en Do Dragao y de la que fue intervenido hace diez días, y no figura en la lista Ivan Saponjic, ya restablecido de una lesión, pero que no entra en los planes de Simeone, que vuelve a contar en la citación con el central Ibahima Camara, con el medio centro Javi Serrano y con el delantero Carlos Martín para completar la convocatoria.

En ella están los restantes 16 jugadores del primer equipo: los porteros Jan Oblak y Benjamin Lecomte; los defensas Kieran Trippier, Felipe Monteiro, Renan Lodi y Mario Hermoso; los centrocampistas Geoffrey Kondogbia, Rodrigo de Paul, Koke Resurrección, Thomas Lemar y Héctor Herrera; el extremo Yannick Carrasco; y los atacantes Ángel Correa, Joao Félix, Matheus Cunha y Luis Suárez.