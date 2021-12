AMP2.- Chile.- Piñera recibe a Boric en el Palacio de La Moneda para coordinar la transición

Boric apunta a la confección de su Gabinete para antes del 22 de enero y celebra que el traspaso de poderes vaya a ser "ordenado"



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El presidente saliente chileno, Sebastián Piñera, ha recibido este lunes a las 14.00 horas (18.00, hora peninsular española) al presidente electo, Gabriel Boric, vencedor de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo.



"Gabriel va a ser uno de los presidentes más jóvenes de los últimos tiempos. Y uno siempre tiene que saber combinar la fuerza, el idealismo, el espíritu de la juventud, con la prudencia y la experiencia de las canas", ha apuntado Piñera.



Boric, que ha reconocido que ha aceptado la invitación porque "hay mucho que hacer en este proceso de transición", ha llegado al Palacio de La Moneda varios minutos antes para saludar a un grupo de simpatizantes que se había reunido a la entrada.



Una vez allí, el presidente electo ha sido recibido por el ministro portavoz del Gobierno, Jaime Bellolio, quien lo ha acompañado hasta el despacho presidencial, donde ya se ha encontrado con Piñera.



"Bienvenido a La Moneda, que tenga un muy buen Gobierno. Sé que va a hacerlo lo mejor posible", le ha trasladado Piñera, según las imágenes compartidas por el canal de televisión gubernamental, a lo que Boric le ha contestado que espera "estar a la altura de este tremendo desafío".



DECLARACIONES POSTERIORES



Tras el encuentro, el futuro presidente chileno ha detallado que ha conversado con Piñera sobre temas de materia internacional, sobre la pandemia y la importancia de la reactivación económica o cuestiones presupuestarias, según informa 'La Tercera'.



"Ha sido una reunión con altura de miras, como corresponde entre presidente electo y presidente en el cargo. Hoy somos más conscientes de los tremendos desafíos que debemos abordar", ha manifestado Boric, quien ha trasladado su tranquilidad ante lo que será un "traspaso de mando ordenado e institucional".



"El aparato del Estado se pone a disposición para que la democracia funcione, y eso es una buena noticia para Chile porque es algo que quizás uno no sabe apreciar hasta que se pierde, y debemos valorarlo y profundizarlo", ha celebrado.



Respecto a la composición de su nuevo Gabinete, Boric ha apuntado que espera confirmarlo antes del 22 de enero --fecha en la que Piñera anunció el de su segundo mandato en 2018--, si bien ha remarcado que no cuenta aún con ningún nombre en mente pues "sería de mal gusto haber tenido esas conversaciones antes de consolidar la victoria".



"Haremos todo lo posible para que los procesos sean rápidos y llevar adelante un proceso de chequeo y contra chequeo. Es importante no equivocarse porque la confianza y la visión de Chile hacia el mundo están en juego", ha añadido.



Lo que sí que ha podido confirmar es que será un Gobierno "paritario" en el que las mujeres "serán protagonistas". "Vamos a incorporar a los mejores, a los más capacitados y habrá independientes", ha defendido.