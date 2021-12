Alaba, pendiente del resultado de una PCR tras sospecha de coronavirus

El delantero del Cádiz, Álvaro Negredo (d), disputa el balón ante el defensa austriaco del Real Madrid, David Alaba, durante el encuentro correspondiente a la jornada decimoctava de primera división disputado el domingo en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE / Rodrigo Jimenez.

Madrid, 19 dic (EFE).- El austríaco David Alaba podría unirse este martes a la larga lista de bajas del Real Madrid por coronavirus -Marcelo, Lunin, Rodrygo, Asensio y Bale-, además de Modric, ya negativo pero aún con síntomas, e Isco también con síntomas, ya que está a la espera del resultado de las pruebas que se realizó durante esta mañana en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Sería otro contratiempo para el italiano Carlo Ancelotti, que además de estas ausencias no podrá contar, para el partido de mañana miércoles frente al Athletic Club (21:30 horas CET, -1 GMT), con los españoles Carvajal y Ceballos por lesión y el brasileño Casemiro, por acumulación de tarjetas; un total de once bajas.

Y en caso de la de Alaba sería de gran importancia, ya que el central austríaco sumaba hasta este martes 20 partidos consecutivos como titular; líder de la zaga junto al brasileño Éder Militao, ya que se asentó como central y en esta racha de encuentros solo frente al Espanyol, con derrota 2-1, actuó de lateral izquierdo.

Es la segunda vez que el austríaco pasa la enfermedad en menos de cinco meses, ya que el pasado 28 de julio dio positivo durante la pretemporada del Real Madrid. De momento, está a la espera de resultados y no se entrenó este martes, la víspera del encuentro frente al Athletic.