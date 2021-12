Work and travel, au pair: viajar por más tiempo es más sustentable

ILUSTRACIÓN - Para viajar como au-pair no siempre es necesario buscar destinos lejanos. Foto: Christin Klose/dpa

Para algunas y algunos jóvenes, el primer paso hacia la independencia es un viaje al extranjero, ya sea a través de la modalidad de Work and travel, como au pair o cumpliendo trabajo voluntario. Pero, ¿cómo puede conciliarse este paso de desarrollo personal con una actitud ecológica y respetuosa con el medio ambiente? Por ejemplo, extendiendo lo máximo posible las estadías en el lugar, apunta el Centro Europeo del Consumidor (EVZ) de Alemania. El viaje efectivamente implica emisiones de CO2, en especial cuando se arriba por vía área. Sin embargo, el impacto medioambiental puede amortiguarse con una mayor duración de la estadía, apunta EVZ. Los destinos dentro de Europa pueden ser atractivos No siempre el exterior debe encontrase en las lejanías. También lugares cercanos dentro de Europa pueden ser atractivos. Y, según EVZ, no solamente por razones de protección del clima vale la pena tener en cuenta destinos como España, Portugal, Francia o los Países Bajos, por nombrar solo algunos ejemplos. Porque, dentro del Viejo Continente, prácticamente todos los destinos pueden ser alcanzados con tren o bus. Si el viaje es muy extenso, puede ser dividido en tramos. "Con el tren nocturno se puede llegar incluso durmiendo desde Berlín hasta Malmö, de Múnich a Budapest o a algunos otros destinos", indica EVZ. Y, quien en lugar del tren prefiera el coche, puede ofrecerse como transporte en diversos portales y llevar a otros viajeros que se dirijan al mismo destino. Los vuelos directos son más ecológicos En la preparación de los viajes al exterior dentro de la Unión Europea, puede ser útil, por ejemplo, la APP ins EU-Ausland de EVZ (en alemán). Allí se ofrecen informaciones importantes sobre contratos de trabajo, impuestos, seguros, alojamiento y también consejos para ahorrar para 15 naciones que pueden ser visitadas en Europa. Y, quien solo pueda llegar a su destino únicamente en avión, puede considerar una compensación de CO2. EVZ propone, por ejemplo, poner a disposición algo de dinero adicional para respaldar proyectos que ahorran o aglutinan CO2 en otros sitios. Al mismo tiempo, el Centro Europeo del Consumidor aconseja informarse previamente sobre la seriedad de la iniciativa antes de brindar el apoyo económico. Además, para el balance medioambiental siempre será mejor comprar un vuelo directo. Los vuelos con escalas suelen ofrecer precios más convenientes, pero también afectan más al medio ambiente, apunta EVZ. Antes de reservar el vuelo, el consumidor también puede informarse sobre cuáles aerolíneas practican una política de ahorro de CO2 en sus vuelos, recomienda. dpa