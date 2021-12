Visión Mundial pide a Honduras reabrir las escuelas y combatir la violencia infantil

El director de Visión Mundial en Honduras y Guatemala, Jorge Galeano, en una fotografía de archivo. EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 20 dic (EFE).- La ONG internacional Visión Mundial pidió este lunes al nuevo Gobierno de Honduras, que encabezará la izquierdista Xiomara Castro, reabrir las aulas, dado que las clases presenciales quedaron suspendidas desde marzo de 2020, y combatir la violencia que afecta a la niñez del país.

El regreso a clases en el país centroamericano, una medida que despierta críticas ante un posible aumento de contagios de covid-19 por la extensión de la variante ómicron, no debe retrasarse, dijo a Efe el director de Visión Mundial en Honduras y Guatemala, Jorge Galeano.

Señaló que los dos últimos años "cerca de dos millones de niñas y niños han estado fuera del sistema educativo" en Honduras, país que suma 10.428 decesos y cerca de 379.000 contagios, por falta de tecnología o razones económicas para llevar las clases a distancia.

La pandemia de la covid-19 apareció en Honduras en marzo del 2020, cuando el año escolar estaba empezando, y el presidente del país, Juan Orlando Hernández, ordenó el cierre de las escuelas y universidades, y se instaló la educación remota a nivel nacional.

AULAS SIN CONDICIONES

Galeano afirmó que mantener la educación a disancia, por tercer año consecutivo, sería "desastroso", aunque reconoce que "todavía hay centros escolares que no tienen las condiciones" para el retorno seguro de los niños a las aulas.

Algunos centros educativos de Honduras, de 9,5 millones de habitantes, de ellos 3,4 millones son menores de 18 años, no cuentan con techos, y pupitres, mientras que otros "siguen bajo el lodo" un año después del paso devastador de los huracanes Eta e Iota, añadió.

"No hay condiciones para un retorno seguro para la niñez, como el que nos gustaría, pero también está el desafío de tenerlos fuera del sistema educativo, lo que podría pasar una importante factura al país en el presente y el futuro", subrayó el ejecutivo de Visión Mundial.

Galeano reconoce que no será fácil el regreso a la escuela en medio de una posible nueva ola de contagios de coronavirus SARS-CoV-2, causante de la covid-19, por la variante ómicron, que ya ha sido detectada en nueve países y territorios de América.

VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ

Según Galeano, otra de las necesidades urgentes en Honduras es erradicar la violencia hacia la infancia y aseguró que el país necesita un "cambio cultural".

"Esos cambios no se logran de la noche a la mañana, se puede tener la normativa, en el país hay leyes que castigan el maltrato, el abuso y la explotación de la niñez, pero no es suficiente, se requiere un cambio cultural fuerte", agregó.

El ejecutivo de Visión Mundial abogó por fomentar un "tipo de crianza en los niños donde no se normalice la violencia y que la forma de resolver los conflictos no sea la violencia, sino el diálogo, lo que dará sociedades más sanas".

El Gobierno de Xiomara Castro, declarada hoy "presidenta electa" de su país par aun período de cuatro años, también tendrá la tarea de garantizar la protección de la infancia y evitar la migración irregular de menores de edad no acompañados, señaló Galeano.

"Los niños también son parte de esas poblaciones vulnerables, son parte de estos fenómenos sociales migratorios y enfrentan todos los desafíos que implica la migración", explicó.

Galeano ve con "mucha expectativa" la creación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que surgiría de la fusión de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y el Instituto Nacional de Juventud, de acuerdo al plan de Gobierno de Castro.

Además, instó a las nuevas autoridades a atender a las familias en inseguridad alimentaria, una problemática que se "ha agudizado bastante" en Honduras debido a la crisis por la pandemia y los huracanes Eta e Iota.

“Cuando un niño o una niña no tienen la oportunidad de ir a la escuela normalmente son utilizados como fuente de trabajo dentro del hogar, las niñas cuidan de sus hermanos y los niños van a cultivar, o muchos van a mendigar", acotó Galeano.