Videojuegos, un rey Midas del entretenimiento y de los negocios

Fotografía de archivo de un festival de videojuegos. EFE/Nacho Gallego

Madrid, 20 dic (EFE).- El mundo del videojuego vive actualmente un esplendor que ha hecho que numerosas empresas ajenas a este sector se hayan lanzado a buscar en él una nueva vía de negocio, primero por la fuente inagotable de posibilidades que ofrece y, sobre todo, por los beneficios que genera: Un rey Midas del entretenimiento del siglo XXI.

Según la consultora estadounidense Newzoo, en el año 2020 se facturó a nivel mundial unos 175.000 millones de dólares, una cifra astronómica que supone un 20% más que en 2019, lo que demuestra que este sector ha sido uno de los pocos que han crecido durante la pandemia.

Las nuevas tecnologías, las nuevas maneras de consumo (online y multijugador), la profesionalización gracias a los eSports o los directos en Youtube y Twitch de los principales "streamers" mundiales han cambiado mucho aquella imagen del joven encerrado en su cuarto, abstraído del mundo y enganchado a las "maquinitas" o "marcianitos", como de manera peyorativa se decía hace no muchos años.

Ahora está demostrado que los videojuegos ayudan a fomentar las relaciones sociales, a tomar decisiones, sirven para paliar problemas de salud, también como herramienta educativa y de formación, y eso ha hecho que grandes gigantes empresariales se hayan tirado de cabeza a una industria que es una máquina de hacer dinero.

- AMAZON: Es la empresa que, a día de hoy, más fuerte ha apostado por el sector del videojuego a través de varias vías de negocio.

La más importantes es su propia desarrolladora, Amazon Game Studio, que ya ha lanzado al mercado títulos importantes como "New World" o "Lost Ark", pero también posee actualmente un servicio de juegos (Prime Gaming) a los que se puede acceder y descargar por muy poco dinero al mes o a través de la suscripción de Prime Video.

Además, en 2020 lanzó también Amazon Luna, un servicio que está todavía en desarrollo y solamente se puede acceder en Estados Unidos y mediante invitación, y que, al igual que Stadia o GeForce Now, ofrece al jugador la posibilidad de jugar en streaming a una amplia biblioteca de juegos a través de los propios servidores de Amazon.

- NETFLIX GAMES: El gigante de la televisión, líder del sector audiovisual con 37 millones de altas durante 2020, para sumar un total de abonados que supera los 200 millones, ha sido de las últimas plataformas en lanzarse al mercado del videojuego con un servicio para dispositivos móviles que, a diferencia de otros similares, ha apostado por añadirlos dentro de su suscripción de series y películas.

De momento solo ofertan cinco títulos ("Stranger Things: 1984", "Stranger Things 3: El juego", "Shooting Hoops", "Card Blast" y "Teeter (Up)") y únicamente para dispositivos móviles (Android e iOS), a los que cuales se pueden acceder directamente a través de la aplicación móvil de Netflix.

Un pequeño paso pero que sienta las bases de un servicio al que se le adivina gran futuro, de ahí que la compañía haya anunciado que en los próximos meses irá añadiendo a su catálogo más juegos, que, como los ya disponibles, no tendrán ni publicidad ni microtransacciones.

- WB GAMES: Uno de los grandes estudios de cine como Warner Bros creó en 2004 su propia desarrolladora, distribuidora y licenciadora a nivel mundial: Warner Bros Interactive Entertainment (WBIE), con más de una decena de filiales y con títulos tan contrastados en el mercado como "Mortal Kombat", "Batman: Arkham", "Middle Earth", toda la serie de "Lego", "Hit Man", "Back 4 Blood", "Injustice" o "Suicide Squad".

Actualmente tiene también un servicio, "WB Games", que ofrece la posibilidad de comprar estos títulos de manera virtual para PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC o dispositivos móviles.

- GEFORCE NOW: Es marca "gamer" de NVIDIA, multinacional conocida por sus tarjetas gráficas para ordenadores, que no desarrolla videojuegos ni los vende a través de descargas, sino que alquila, por así decirlo, un espacio dentro de los servidores de su nube para poder jugar en él a títulos que, eso sí, el usuario tiene que tener ya comprados.

Es jugar en "streaming" en un espacio virtual, lo que hace que no sea necesario tener un PC muy potente, ni ampliar uno obsoleto para poder disfrutar de juegos con requisitos muy altos, pues Geforce Now permite poder acceder a esos juegos en su propia nube a través de un PC, Mac, o dispositivos Android e iOS.

Solo es necesario tener una cuenta NVIDA, pagar la suscripción, buscar el juego, cargarlo desde la biblioteca donde el jugador lo tenga comprado (Steam, Epic Games, Ubisoft...) y a disfrutar.

- STADIA: Es la plataforma de videojuegos en la nube de Google, que se lanzó al mercado en 2019 y que ofrece un servicio idéntico a "Geforce Now", es decir, la posibilidad de poder jugar por "streaming" a un gran catálogo de títulos a través del servidor de la nube de Google, pero algo más exclusivo.

Un servicio de pago para el que solamente se necesita una buena conexión a internet y al que se puede acceder a través de un ordenador (portátil o sobremesa) un teléfono o tableta compatible, es decir, Android, o un televisor con Chromecast Ultra (el dispositivo para "streaming" en 4K de Google).

- MEDIASET GAMES.- El pasado mes de julio Mediaset España anunciaba su salto al mundo del entretenimiento digital para llevar sus licencias de televisión y de cine a nuevas pantallas, las de PC, videoconsolas y dispositivos móviles.

Actualmente, "Mediaset Games" prepara el lanzamiento de tres nuevos títulos basados en algunas de las películas más esperadas de Telecinco Cinema: "Malnazidos", "Way Down" y "Tadeo Jones 3: La Maldición de la Momia", que están siendo desarrollados por el estudio madrileño Gammera Nest, coproducidos junto a PlayStation España, y que se lanzarán para PS5 y PS4.

Javier López