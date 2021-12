"Vacuna" y "fajana", entre las candidatas a palabra del año de la FundéuRAE

Madrid, 20 dic (EFE).- "Vacuna”, “fajana”, "variante" y "desabastecimiento" son algunas de las doce candidatas a palabra del año 2021 de la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), de las que saldrá la ganadora que se dará a conocer el próximo 29 de diciembre.

El coronavirus, las consecuencias derivadas de la pandemia y el medioambiente son los tres temas que más aspirantes acumulan este año para hacerse con el título de palabra de 2021.

Esta es la novena ocasión en que la FundéuRAE, fundación promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española, elige su palabra del año.

Las candidatas han sido seleccionadas por su especial repercusión en los medios de comunicación y en el debate social. Igualmente, todas tienen interés desde el punto de vista lingüístico, ya sea por su formación, por su significado o por las dudas que han generado entre los hablantes.

La primera palabra del año para la Fundación fue “escrache”, en 2013, a la que siguieron “selfi ”(2014), “refugiado” (2015), “populismo” (2016), “aporofobia ”(2017), “microplástico” (2018), los emojis (2019) y “confinamiento ”(2020).

Este 2021, la ganadora será una de las doce siguientes:

CÁMPER

La pandemia dio un giro a la forma de hacer turismo. El fenómeno de las cámperes (adaptación del anglicismo “camper van”) ha despuntado este año por ser una manera más segura de viajar, evitando aglomeraciones. Es una palabra que ya está recogida en el “Diccionario de americanismos” como sustantivo masculino (“un cámper”), aunque es posible también usarla en femenino si se interpreta que es una furgoneta: “una cámper.”

CARBONONEUTRALIDAD

La neutralidad en carbono, carbononeutralidad o carboneutralidad es la situación en la que la cantidad de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera y la que se retira por otras vías es la misma, lo que resulta en un balance cero de carbono. Fue uno de los temas clave de la COP26, en la que muchos países afirmaron que la conseguirán, como muy pronto, en 2050.

CRIPTOMONEDA

El elemento compositivo “cripto-” aparece en muchos términos que han destacado este año. El más importante es, por supuesto, “criptomoneda.” Ya hay miles de ellas que, en conjunto, han llegado a alcanzar un valor de tres billones de dólares.

DESABASTECIMIENTO

La escasez de determinados productos, especialmente los semiconductores, ha puesto en el centro del debate esta palabra, al igual que “desabasto”, que también es válida y se emplea sobre todo en México.

ECOANSIEDAD

“Ecoansiedad” fusiona dos realidades que han estado muy presentes en los últimos meses. Por un lado, la preocupación por la crisis climática y, por otro, la salud mental, uno de los temas que más presencia y visibilidad han ganado últimamente.

FAJANA

El 19 de septiembre entró en erupción un volcán en la isla canaria de La Palma. Varias semanas después, este acontecimiento ha hecho llegar a la población general términos que, hasta ahora, solo eran conocidos en regiones volcánicas. Es el caso de “fajana”, que ha adquirido un nuevo uso y se ha utilizado para definir el terreno ganado al mar creado por materiales desprendidos del volcán.

MEGAVATIO

Uno de los acontecimientos que ha definido al 2021 es la subida del precio de la luz. Por ello, el término “megavatio” ha aparecido en todos los medios de comunicación durante los últimos meses, así como su símbolo, “MW” (o “MWh” para “megavatio hora”).

METAVERSO

Se utiliza para describir una representación de la realidad llevada a cabo mediante programas de realidad virtual y ha sido uno de los conceptos estrella del año en el sector tecnológico. Es una adaptación válida del inglés “metaverse” formada por el elemento “meta-” y la terminación “-verso” de “universo”.

NEGACIONISTA

Se trata de un concepto que figura en el “Diccionario de la lengua española” desde 2016 y que comenzó a usarse para referirse a quienes negaban hechos históricos, como el Holocausto, o científicos, como el cambio climático. El inicio de la pandemia reavivó el uso de esta palabra para designar a quienes no creen en la existencia del virus y, en consecuencia, rechazan la utilidad de las vacunas.

TALIBÁN

El 15 de agosto de 2021, los talibanes tomaron la ciudad de Kabul, la capital de Afganistán. Durante las semanas siguientes, el término “talibán” fue el protagonista de la información internacional de todo el mundo.

VACUNA

No es un término nuevo, pero pocas veces había resonado con tanta fuerza como este año, en el que las vacunas han centrado la información de todo el mundo. De esta palabra derivan muchos otros conceptos y expresiones que han copado los medios (“vacunación”, “vacuna de refuerzo”…), e incluso se han creado palabras nuevas a partir de ella, como “vacunódromo” o “vacuguagua”.

VARIANTE

En noviembre surgió la última variante conocida del coronavirus: ómicron. Antes de ella, llegaron otras, también con nombre de letra griega: alfa, beta, gamma, delta…

El término “variante” protagonizó una de las recomendaciones de la FundéuRAE a mediados de año debido a su confusión habitual con “cepa”. Son dos conceptos distintos, pues “cepa” implica que hay un cambio de comportamiento significativo del virus, algo que no ha ocurrido hasta ahora en la pandemia.