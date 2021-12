Una ONG demanda a Francia y R.Unido por los 27 migrantes muertos en el mar

Imagen de archivo de un migrante ante su tienda de campaña cerca de Dunkirk, Francia. EFE/EPA/Mohammed Badra

París, 20 dic (EFE).- La ONG Utopia 56 anunció este lunes la presentación de una denuncia judicial contra las autoridades francesas y británicas por la muerte de al menos 27 migrantes en el Canal de la Mancha el pasado 24 de noviembre, cuando trataban de llegar de forma clandestina a las costas inglesas en un bote.

En un comunicado, la asociación de ayuda a migrantes explica que el procedimiento ante la Fiscalía de París es por homicidio involuntario y por no prestar auxilio.

La denuncia va dirigida, en particular, contra la Prefectura Marítima de la Mancha y del Mar del Norte y contra el centro de Vigilancia CROSS de Gris Nez, los organismos públicos franceses responsables del salvamento marítimo en el la zona, así como contra los guardacostas británicos.

Se fundamenta en los testimonios de los dos supervivientes del naufragio de la patera, de familiares de los fallecidos y de otros migrantes que ese mismo 24 de noviembre consiguieron alcanzar el territorio británico.

Testimonios según los cuales hubo llamadas de urgencia a los servicios de salvamento franceses y británicos que no acudieron de forma inmediata.

Algunas de esas personas han precisado que cuando se pusieron en contacto con las autoridades francesas para alertar del naufragio del bote, la respuesta fue que eso estaba ocurriendo en aguas británicas y que tenían que llamar a los guardacostas de ese país.

Saman, hermano de uno de los fallecidos, se pregunta "cómo es posible que esos países que tienen tanta humanidad, moral y derechos humanos no hicieran nada".

Utopia 56 se queja de que por ahora no se ha abierto ninguna investigación en el Reino Unido y en Francia la que se ha puesto en marcha se concentra "esencialmente" en las posibles responsabilidades de los traficantes que organizaron la travesía.

Por eso, con su denuncia quiere que se aclaren las circunstancias de ese naufragio, y en particular si los servicios de rescate en uno y otro país estuvieron informados, cómo se organizaron, quién tomó las decisiones y "quién debe asumir las lagunas, las negligencias y las imprudencias que condujeron a este naufragio".

Más allá de este caso en particular, la ONG se indignó de las políticas de las autoridades francesas, que a su parecer contribuyen a que haya migrantes que quieran entrar en el Reino Unido.

En lo que llevamos de año -recuerda- más de 30.000 personas han llegado a las costas inglesas utilizando redes de paso ilegal "por faltas de vías seguras y legales de paso".

Los hechos del 24 de noviembre sucedieron en un contexto de confrontación entre París y Londres por los flujos de migrantes irregulares entre los dos países.

El Reino Unido quiere que Francia refuerce los controles para impedir que los migrantes se hagan a la mar y que acepte la devolución de las personas que sean interceptadas por sus servicios de guardacostas.

Una idea que rechaza Francia, que por su parte pide al Reino Unido que habilite un mecanismo para la entrada de los migrantes que tengan derecho, ya que ahora las demandas de asilo solo las pueden presentar quienes están en suelo británico.