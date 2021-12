UE.- España pide a la UE no ser "testigo mudo" de la crisis por el alza de los precios de la luz

16-12-2021 La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, interviene en la apertura del I foro sobre Sostenibilidad Medioambiental, en el Hotel Rosewood Villa Magna, a 16 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). Se trata de un encuentro sobre la sensibilización de las empresas ante la sostenibilidad organizado por 'El Periódico de España'. POLITICA Cézaro De Luca - Europa Press



La vicepresidenta del Gobierno para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha llamado este lunes al resto de la Unión Europea a no ser "testigo mudo" de la crisis provocada por el alza de los precios de la energía, después de que en la última cumbre de líderes europeos se frustrara un texto que apuntaba a examinar la opción de compras conjuntas de gas en situaciones de emergencia.



"Es responsabilidad del conjunto de los gobiernos y de las instituciones europeas hacer un análisis sobre qué más se puede hacer, no podemos ser testigos mudos frente a esta situación que impacta en las familias, pero también en la industria y en la capacidad de recuperación", ha reclamado Ribera en declaraciones a la prensa en Bruselas, a donde asiste a una reunión de ministros de Medio Ambiente de los Veintisiete.



La ministra española ha insistido en la importancia de avanzar en el debate "a nivel europeo" porque "no basta con constatar" que la situación actual es compleja en la escena geopolítica internacional o considera que los mercados "funcionan".



Así, a juicio de Ribera es necesario avanzar en dos líneas: plantear "opciones políticas" para reaccionar a situaciones excepcionales y abrir una reflexión de "largo recorrido" que permita cambios en el marco regulatorio europeo de los mercados energéticos.



El Gobierno español celebra que desde que elevó las dificultades por los precios de la energía en España al plano europeo "se han abierto algunas puertas", sobre todo en lo que se refiere al mercado del gas, aunque queda terreno por ganar en lo que a apoyos se refiere para "evolucionar" el marco regulatorio.



En este sentido, Ribera ha apuntado que los gobiernos pueden tomar medidas fiscales y económicas para "acompañar" a las familias más afectadas por la subida de precios, pero ha recalcado que las medidas regulatorias caen en competencias de la UE.



"No estamos solos", ha advertido la ministra, quien también ha concedido que "los ritmos son diferentes" cuando se trata de actuar a escala europea porque lleva más tiempo poner de acuerdo a todos los socios.



En todo caso, la vicepresidenta tercera ha considerado que España tiene cada vez "más eco" entre sus socios, que acogen la discusión con "mayor sensibilidad", por lo que ha lamentado que durante el Consejo europeo de jefes de Estado y de Gobierno de la UE del pasado jueves "se cruzó" otro debate de carácter "geopolítico" que impidió que los líderes consensuaran una declaración sobre energía.



Los Veintisiete tenían previsto adoptar un texto de conclusiones que, entre otros elementos, incluía la disposición de examinar con rapidez la propuesta de la Comisión Europea sobre un mecanismo voluntario de compras de gas conjuntas en situaciones de emergencia.



España, que ves esta medida con buenos ojos pero considera la propuesta insuficiente porque no cubriría un alza drástico de precios, intentó que el texto fuera más allá en su redacción, pero las negociaciones se frustraron cuando, según fuentes diplomáticas, al menos Polonia y República Checa decidieron bloquear las conclusiones por no lograr un compromiso para una reforma profunda del mercado de carbono (ETS).



El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista volverá a subir este lunes, marcando de nuevo un récord histórico para España al alcanzar los 339,84 euros el megavatio hora (MWh). Con esta cifra, es ya la quinta vez que se supera el umbral de los 300 euros.



De este modo, el precio de la luz será un 6,32% superior al de ayer domingo. En comparación con hace justo un año, el precio será de hasta un 682,65% superior, ya que el 20 de diciembre de 2020 se pagaba 43,42 euros/MWh.