Tormenta política en Rep. Dominicana por la mención a Medina en un caso de corrupción

Santo Domingo, 20 dic (EFE).- La mención del expresidente dominicano Danilo Medina en un caso de corrupción que involucra a dos de sus hermanos ha causado una fuerte polémica en el país, lo que llevó a la Fiscalía a negar este lunes que se mueva por intereses políticos.

Medina (2012-2020) fue mencionado en el expediente del caso de corrupción del llamado caso Antipulpo, presentado el pasado viernes al juzgado y que señala a Alexis Medina, hermano del exmandatario, como supuesto cabecilla de un gran entramado de corrupción.

La Procuraduría afirmó que la supuesta red obtuvo contratos ilegales con el Estado, beneficiándose de "acciones y omisiones" por parte de Danilo Medina, aunque por el momento no ha presentado cargos contra el expresidente.

También acusa a la supuesta red de financiar ilegalmente campañas electorales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incluyendo las de Danilo Medina y de Gonzalo Castillo, candidato derrotado en las elecciones de 2020.

Esa mención directa al exmandatario llevó al PLD a acusar este domingo al Gobierno de Luis Abinader de utilizar a la Procuraduría "para desacreditar a Danilo Medina y al partido" opositor que este preside, al citarlo de forma "tendenciosa e irresponsable" sin estar acusado de ningún cargo.

La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso respondió este lunes a estas acusaciones, diciendo que Ministerio Público de la República Dominicana "no entra en cuestiones políticas".

En declaraciones a la prensa, Reynoso consideró que en la formación opositora no han leído la acusación, que consta de 3.500 páginas, "no la han visto, no la han ojeado".

"Como no se ha dicho nada de la acusación, de los hechos gravísimos que nosotros tenemos probados, nosotros no tenemos nada que decir", afirmó.

La fiscal dijo que "todo el que tenga responsabilidad penal" en este caso "será objeto de un proceso que, en base a las pruebas, culminará donde tenga que culminar, y eso no excluye a nadie", ni siquiera al expresidente Medina.

Alexis Medina, en prisión desde diciembre de 2020, presuntamente dirigía el entramado de corrupción del que formaban parte su hermana Magalys y varios exfuncionarios, proveedores privilegiados y testaferros.