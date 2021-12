Tercera dosis de Moderna aumenta anticuerpos contra ómicron

(Bloomberg) -- Una tercera dosis de la vacuna contra el covid-19 de Moderna Inc. aumentó los niveles de anticuerpos contra la variante ómicron, resultados que la empresa describió como tranquilizadores mientras trabaja en una vacuna adaptada a la nueva variante.

Una dosis de refuerzo de 50 microgramos, la cantidad autorizada, que es la mitad de la dosis utilizada para la inmunización primaria, registró un aumento de 37 veces en los anticuerpos neutralizantes, informó el lunes la compañía en un comunicado. La empresa también probó una dosis de 100 microgramos, que incrementó los niveles de anticuerpos 83 veces en comparación con el ciclo primario de dos dosis.

Los resultados se suman a un creciente conjunto de pruebas que muetran que se necesitan tres vacunas para neutralizar la variante ómicron de rápida propagación. Pfizer Inc. y BioNTech SE dijeron a principios de este mes que una tercera dosis de su vacuna restablecía la protección a un nivel similar al régimen inicial de dos dosis contra el virus original.

Los datos son “tranquilizadores”, dijo el director ejecutivo de Moderna, Stephane Bancel, en un comunicado. “Para responder a esta variante altamente transmisible, Moderna continuará avanzando rápidamente en el ensayo de un candidato de refuerzo específico para la variante ómicron, en caso de que sea necesario en el futuro”.

Las acciones subieron un 6,5% en las operaciones previas a la apertura en Nueva York.

“El aumento real de veces solo es valioso si se compara con otras vacunas”, dijo Sam Fazeli, analista de Bloomberg Intelligence. “Estos niveles deberían aumentar la protección contra la infección, pero la pregunta clave es cuánto duran”.

Los datos de Moderna se basan en pruebas de laboratorio que utilizan sueros sanguíneos de 20 receptores de refuerzo con cada dosis, con niveles de anticuerpos medidos el día 29 posterior al refuerzo, explicó la compañía. Moderna dijo que planea enviar los resultados para su publicación en línea.

Moderna está probando diferentes candidatos de refuerzo contra una serie de variantes en ensayos de fase intermedia y tardía. La empresa de biotecnología dijo que planea comenzar a probar su vacuna específica para la variante ómicron en humanos a principios del próximo año. También ha estado probando la seguridad y tolerabilidad de la dosis de refuerzo más alta de 100 microgramos.

En general, la dosis más alta fue bien tolerada, con una frecuencia de efectos adversos similar a la experimentada tras el ciclo primario de dos dosis. Los efectos secundarios de la tercera dosis de 100 microgramos fueron ligeramente más frecuentes que los de la dosis de refuerzo de 50 microgramos, según la empresa.

