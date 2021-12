Rey Felipe.- Gaitas, seguidores del Rey y el recuerdo de Angrois para recibir el AVE a Galicia a las puertas de la Navidad

20-12-2021 (I-D) La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el Rey Felipe VI; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en el acto de inauguración de la línea de AVE Madrid-Galicia, en la Estación de A Gudiña-Porta, a 20 de diciembre de 2021, en A Gudiña, Ourense, Galicia, (España). Tras más de 16 años de planificación y numerosas fechas y aplazamientos para su culminación, el AVE inaugura su línea para conectar Madrid con Galicia. Con una inversión de 9.000 millones de euros, será el próximo 21 de diciembre cuando se inicien los viajes comerciales. Esto convierte a Ourense en la primera ciudad gallega en estar conectada por Alta Velocidad con Madrid, en tan solo 2 horas y 15 minutos. POLITICA Rosa Veiga - Europa Press



Ceremonia breve y multitudinaria en tiempos de pandemia sanitaria, con mascarillas, pero sin distancia de seguridad entre los participantes



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 (EUROPA PRESS)



El 20 de diciembre de 2021. Esa es la fecha en la que los libros darán cuenta del viaje inaugural del tren de alta velocidad a Galicia, con la presencia del Rey Felipe VI, el presidente Pedro Sánchez y demás autoridades.



Sin embargo, no será hasta este martes, 21, a las puertas de la Navidad, cuando comiencen a circular los trenes comerciales, con ciudadanos que, en el mejor de los casos, recorrerán el trayecto entre Ourense y Madrid (y viceversa) en dos horas y cuarto (depende de las paradas que realice el convoy).



El acto institucional ha sido celebrado en la víspera y cuando se cumple prácticamente un mes del primer 'viaje en pruebas', como lo denominó el Gobierno, que dio por inaugurado el último trayecto pendiente, el de Pedralba de la Pradería (Zamora)-Ourense.



EL RECUERDO DE ANGROIS



El convoy salió este lunes de Madrid a las 9,45 horas y en el andén de Chamartín volvió a colarse (como hace un mes) un representante de la plataforma de víctimas del accidente del Alvia, para exigir una investigación independiente.



Este siniestro, en el que murieron 80 personas en julio de 2013 a las puertas de Santiago, no ha estado presente no obstante en ninguna de las intervenciones, ni en la del presidente del Gobierno, ni de la ministra, ni del jefe de la Xunta de Galicia, que sí han tenido palabras de reconocimiento para los responsables públicos y para los trabajadores.



Las víctimas han visto "inaceptable" inaugurar "de forma ostentosa" el AVE a Galicia "como si no hubiera pasado nada", y por eso han entregado una carta a Pedro Sánchez con sus reclamaciones, justo antes de que el titular del Ejecutivo se montarse en el tren junto a, entre otros, los exministros de Fomento José Blanco (PSOE) y Ana Pastor (PP), ambos señalados por los afectados por sus "responsabilidades políticas" en la tragedia del Alvia.



LAS GAITAS



El acto de la llegada del AVE a la comunidad se ha celebrado con la pompa de las grandes ocasiones y los representantes públicos han vuelto a hablar de un día "histórico".



La banda de gaitas de la Diputación de Ourense recibió al tren en su llegada a la estación de tren, donde multitud de ciudadanos llevaban horas esperando para "ver al Rey", según manifestaban muchos de los asistentes, sobre todo de edad avanzada.



Ha sido una ceremonia breve y multitudinaria en tiempos de pandemia sanitaria, con mascarillas, pero sin distancia de seguridad entre buena parte de los participantes.



Bajo fuertes normas de seguridad, como es habitual en los actos en que participa Casa Real, la inauguración se ofició bajo una carpa semiabierta con cientos de invitados y ante los ojos y las cámaras de numerosos periodistas.



LA "UNIDAD"



Quien fue baja de última hora fue el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien anunció el adelanto electoral en su comunidad a primera hora.



Por su parte, Sánchez y Feijóo, en sus discursos, han hecho alusión a la "unidad" del país, pues "traer el AVE a Galicia no solo hace justicia con esta tierra, sino que beneficia al conjunto", en palabras del presidente del Gobierno. "España necesita este AVE porque Galicia está llamada a jugar un papel imprescindible en cuestiones clave como la transición energética, la lucha contra el cambio climático, la digitalización o para combatir el reto demográfico", ha dicho.



Para el popular Núñez Feijóo, mientras, España "se convierte en una nación más cohesionada" hoy y Galicia se sitúa "más cerca de la realidad a la que pertenece".