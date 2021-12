Publican una foto de Johnson y otras personas bebiendo vino en el confinamiento de 2020

Imagen de archivo del primer ministro británico, Boris Johnson, en la puerta del 10 de Downing street. EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA / POOL

Londres, 20 dic (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, es este lunes centro de nuevas críticas al salir a la luz una foto en la que aparece con su mujer, Carrie Johnson, y varios miembros de su personal en los jardines de Downing Street bebiendo vino en mayo de 2020 durante un confinamiento por la covid.

El diario "The Guardian" publica en portada una amplia instantánea en la que se ve al jefe del Gobierno sentado junto a su mujer y otras dos personas alrededor de una mesa donde hay copas y una botella de vino, así como una tabla de quesos.

En la misma foto también se ve otra mesa con otros cuatro miembros del personal de la residencia oficial de Downing Street y, a la distancia, más personas conversando con copas en la mano, en momentos en que se exigía a los ciudadanos mantener la distancia social de dos metros y solo dos personas podían verse en exteriores.

Fuentes del despacho de Johnson han insistido en que se trató de una reunión de trabajo, aunque esta instantánea añade más polémica sobre el entorno del primer ministro, tras revelarse en las últimas semanas que hubo una fiesta navideña en la residencia oficial hace un año mientras había fuertes restricciones por la covid.

La "número dos" del Partido Laborista (oposición), Angela Rayner, señaló hoy que esta foto deja claro que el primer ministro "nos muestra de manera consistente que no tiene consideración por las reglas que aplica para el resto de nosotros."

Johnson lleva semanas acumulando crisis, como la polémica sobre una fiesta o su intento de alterar reglas parlamentarias para evitar que el ex diputado Owen Paterson pudiera ser sancionado por haber utilizado su posición para cabildear con ministerios a favor de una empresa para la que trabajaba.

El revés duro para Johnson tuvo lugar el martes en la Cámara de los Comunes, después de que casi 100 diputados conservadores desafiaran su autorizad al votar en contra de la introducción de los pases covid para entrar en grandes eventos en Inglaterra.

Dos días después, los conservadores perdían el escaño inglés de North Shrophsire en una elección convocada por la dimisión de Paterson. Los liberaldemócratas se hicieron con este escaño.