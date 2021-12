Presidente de México critica freno a consulta sobre continuidad de su mandato

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó este lunes la decisión de la autoridad electoral local de frenar temporalmente el proceso para la consulta sobre su permanencia en el cargo hasta el final de su mandato, en 2024.

"Es lamentable, es penoso, que el órgano electoral de nuestro país en vez de permitir que haya facilidades se oponga", dijo durante su habitual conferencia matinal.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el pasado viernes un resolutivo que detiene temporalmente los preparativos para esta consulta, prevista para el 10 de abril próximo, bajo el argumento de falta de recursos para organizarla.

"No puede ser que esgrimiendo de que no tienen presupuesto no quieran hacer la consulta, o eso es lo que se está interpretando por sus actitudes", agregó López Obrador.

El mandatario izquierdista afirmó que el INE se ha dedicado a "obstaculizar" la realización de la llamada consulta de revocación de mandato, una de sus mayores promesas políticas, "incluso sin respetar el mandato constitucional en la esencia".

"Aquí lo fundamental es que la constitución obliga a que si se cumplen requisitos que establece la ley se tiene que llevar a cabo una consulta para hacer realidad el método de la revocación del mandato", abundó López Obrador.

Tras anunciar su decisión, el INE informó que seguirá revisando las firmas de ciudadanos necesarias para convocar a la consulta.

Hasta la semana pasada, 3,7 millones de firmas han sido entregadas, según una organización civil simpatizante del partido oficialista Morena.

Líderes de Morena han advertido que recurrirán al Tribunal Federal Electoral para impugnar este resolutivo del INE.

El mandatario recordó la semana pasada que la Suprema Corte ya había resuelto que la revocación de mandato cumplía con los preceptos constitucionales.

A tres años de haber asumido el poder, López Obrador goza de una aprobación ciudadana de 64%, según un condesado de distintas encuestas que publica el sitio Oraculus.

El INE ha advertido que el fuerte recorte presupuestal decidido por la presidencia y el Legislativo para 2022 lo deja con escasos recursos y por ello ha presentado una controversia ante la Suprema Corte.

jla/sem/llu