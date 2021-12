Portaltic.-Anuncian Voyage, una plataforma de videojuegos basada en Inteligencia Artificial

20-12-2021 Voyage. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA LATITUDE



MADRID, 20 (Portaltic/EP)



El estudio de videojuegos Latitude ha anunciado su nuevo proyecto Voyage, una plataforma de videojuegos basada en Inteligencia Artificial (IA) con varios títulos personalizables y con la que busca ayudar a las personas a que puedan desarrollar sus propios juegos.



Latitude, que se hizo popular con el lanzamiento de su videojuego basado también en Inteligencia Artificial AI Dungeon, ha publicado el nuevo Voyage en fase de beta abierta para un número limitado de jugadores.



El estudio se ha dirigido a los jugadores "que no se contentan con hacer el mismo viaje que millones de personas", y ya permite que se pongan en lista de espera para acceder a la beta abierta.



Como ha confirmado la desarrolladora a The Verge, Voyage es una plataforma basada en IA que comenzará con nuevos videojuegos entre los que se encuentran Medieval Problems, en el que el jugador es un rey y manda a sus súbditos; y Pixel This, un juego para fiestas de adivinar imágenes.



El funcionamiento del juego permite que los usuarios introduzcan comandos a través de texto para personalizar y determinar la experiencia de juego mediante el uso de algoritmos de IA.



El objetivo de Voyage es no solo ofrecer videojuegos en Voyage sino ampliar sus recursos hacia las herramientas de creación de nuevas experiencias de juego, como ha confirmado el estudio.



El videojuego dispondrá de un plan de suscripción para los usuarios, que podrán acceder a herramientas como los modelos GPT-2 y GPT-3 de OpenAI para potenciar las funciones de IA.