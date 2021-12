Perú mantiene el liderazgo regional en exportaciones no tradicionales

Vista de contenedores en un puerto comercial, en una fotografía de archivo. EFE/Jerome Favre

Lima, 20 dic (EFE).- Perú registró hasta octubre pasado el mayor incremento regional de exportaciones no tradicionales en el periodo acumulado de 12 meses, lo que le permitió mantener su liderazgo de los último cinco años, informó este lunes el Banco Central de Reserva (BCRP).

La tasa de expansión interanual a octubre de 2021 llegó a 25 %, mientras que en los últimos cinco años el país andino lideró el crecimiento de exportaciones no tradicionales en la región con una tasa promedio anual de 8,2 %.

El BCRP explicó que el resultado a octubre pasado se explicó por los mayores embarques de productos agropecuarios (principalmente de frutas), textiles, químicos, pesqueros y siderometalúrgicos.

En términos mensuales, las exportaciones no tradicionales peruanas alcanzaron un máximo histórico, ya que ascendieron a 1.641 millones de dólares en octubre de 2021, mayores en 35,3 % y 15 % frente a octubre de 2019 y 2020, respectivamente.

Destacaron las ventas al exterior de arándanos, que ascendieron a 356 millones de dólares, con un crecimiento de 63,7 % respecto octubre de 2019 y de 16,6 % anual, así como de uvas frescas, con ventas por 82 millones de dólares y un aumento de 13,4 % frente al mismo mes de hace dos años y 7,5 % anual.

En términos acumulados, de enero a octubre de 2021, las exportaciones no tradicionales peruanas alcanzaron 13.053 millones de dólares, una cifra mayor en 16,5 % respecto al mismo periodo de 2019 y de 30,2 % frente al periodo de 2020.

Los productos que más se vendieron al exterior fueron paltas (aguacates) frescas, con un crecimiento de 39,4 y 40 % frente a 2019 y 2020, respectivamente; arándanos, con un avance de 72,8 % ante similar periodo de 2019 y de 31,3 % del año pasado, y uvas frescas, con un aumento de 37,9 y 20,4 % en relación a 2019 y 2020, respectivamente.