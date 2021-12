Perú.-El Congreso de Perú invalida los exámenes a docentes de 2021 tras la presunta filtración del ministro de Educación

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Congreso de Perú ha aprobado invalidar la prueba de nombramiento a profesores de este año bajo el argumento de la presunta filtración de los exámenes por parte del ministro de Educación, Carlos Gallardo.



Esta medida ha sido aprobada con el voto a favor de 89 de los 130 congresistas de Perú, entre los que se incluyen los de la bancada del partido oficialista, Perú Libre, así como del opositor Fuerza Popular y otras formaciones, recoge el diario 'La República'.



Ahora, el Ministerio de Educación deberá realizar otro concurso para los docentes del país, mientras que el encargado de la cartera se encuentra bajo la lupa acusado de haber filtrado las pruebas de acceso.



Según ha explicado el vicepresidente de la Comisión de Educación, Alex Paredes, lo que corresponde ahora es convocar un nuevo concurso "con nuevas reglas" y ha anunciado que presentará un proyecto de ley para que el examen esté descentralizado.



Sin embargo, desde el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación de Perú (Sutep) han lamentado la decisión pues, consideran, "no soluciona nada".



"Lo que hace es ir de la mano con lo que el Poder Ejecutivo ha hecho y prácticamente se burlan de los maestros que han participado en le proceso", ha denunciado el secretario general de la organización, Lucio Castro.



La Fiscalía Anticorrupción de Perú ya ha citado para el próximo miércoles al ministro Gallardo para que declare por la presunta filtración de una prueba y ha solicitado la entrega de las grabaciones de las cámaras de seguridad de su domicilio y el registro de visitas a su despacho.



Según la denuncia de un testigo protegido, la congresista de Perú Libre Lucinda Vásquez habría solicitado a la hija de Gallardo los exámenes de la prueba que, más tarde, habría distribuido a un grupo de docentes.



Desde el Ministerio de Educación han lanzado un comunicado en el que rechazan lo que consideran una "campaña de desinformación" y han precisado que el ministro Gallardo no conoce a la parlamentaria de Perú Libre, quien también ha rechazado "categóricamente" las acusaciones.



"Hay la intención de manchar la honorabilidad de una maestra de la región de San Martín (...) Descarto tajantemente mi participación en este caso delictivo. Que se investigue el tema. Me pongo a disposición de la Justicia", ha declarado Vásquez.