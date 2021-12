Perú confirma más casos de ómicron y adelanta a tres meses la dosis de refuerzo

Brigadas de vacunación recorren el distrito de Villa El Salvador para aplicar la tercera dosis contra la Covid 19, hoy, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Lima, 20 dic (EFE).- El ministro de Salud de Perú, Hernando Cevallos, confirmó este lunes que ya se han detectado 12 casos de la variante ómicron de la covid-19 en Lima y anunció que las autoridades decidieron adelantar la aplicación de la tercera dosis de refuerzo a partir de los tres meses en todo el país.

"Ya son 12 casos detectados de esta variante en Lima, en diversos distritos", declaró el ministro, tan solo un día después de que se anunciaran los primeros cuatro casos de ómicron.

Cevallos dijo que los contagiados "están estables en este momento", cumplen cuarentena en sus casas y "algunos sí, otros no, contaban" con las vacunas contra la covid-19.

El domingo, el ministro había informado que los primeros casos de la variante se habían detectado en una antropóloga que llegó al país desde Sudáfrica; sus dos hijos, de 9 y 5 años de edad, y en una trabajadora de salud.

Los expertos del Ministerio de Salud señalan que, hasta el momento, la variante predominante en el país es la delta, que la semana pasada llegó al 98 % de todos los casos detectados.

Ante la detección de más infectados con la variante ómicron, Cevallos informó este lunes que se tomarán nuevas medidas y restricciones sanitarias y dijo que es necesario incrementar el porcentaje de vacunados con dos dosis, que actualmente llega al 74 % de la población objetivo.

"Necesitamos superar esta cifra, ante el ómicron es absolutamente insuficiente", sostuvo antes de indicar que esta variante "produce una fuga inmunológica", al eludir "la efectividad de las vacunas" y es mucho más contagiosa, ya que también puede infectar a personas que han sido vacunadas.

A pesar de ello, el ministro remarcó que "debe quedar muy en claro que las vacunas siguen siendo eficaces" y que en el caso de ómicron "permiten evitar hasta en un 90 % la letalidad" del coronavirus.

Cevallos anunció que, por ese motivo, se ha decidido adelantar la aplicación en el país de la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19 para todas las personas, a partir de los 18 años, que hayan cumplido tres meses desde que recibieron la segunda.

"Esto se hace, en primer lugar, porque ya está demostrado; hay varios países, como Inglaterra y otros, que la están aplicando, es absolutamente seguro, no hay ningún inconveniente", dijo.

Sostuvo que también está demostrado que las personas que han recibido una tercera dosis tienen hasta un 75 % de protección ante el contagio con estas variantes.

El ministro dijo que su despacho también planteará una "posición técnica" para disminuir los aforos en los establecimientos del país, aunque esa medida deberá ser refrendada por el Consejo de Ministros.

"En la mayoría habíamos ampliado al 80 %, esto se va a reducir al 60 %, por lo menos", detalló antes de señalar que el inicio del toque de queda ordenado para el 24 y el 31 de diciembre próximo se va a adelantar de las 01.00 horas a las 23.00 horas.

Además, se mantendrán restricciones para el ingreso al país de personas residentes en naciones como Sudáfrica, mientras que los peruanos que lleguen de esas zonas deberán mostrar dos vacunas y una prueba molecular con no más de 48 horas de antigüedad.

A su turno, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) lanzó una alerta para todos los establecimientos de salud del país en la que señaló que por las fiestas de fin de año "el riesgo de transmisión es sumamente alto".

En Perú se detectaron en las últimas horas 954 casos y otras 18 personas fallecieron por la covid-19, con lo que el país llegó a un total de 202.225 decesos y 2.265.320 casos confirmados, de los cuales 2.913 están hospitalizados, 939 de ellos en unidades de cuidados intensivos (UCI).

El ministro Cevallos participó este lunes en la presentación, en el distrito limeño de Chorrillos, de hospitales móviles destinados para atender emergencias y desastres, y supervisó el inicio de una campaña de vacunación de brigadas del Minsa en miles de viviendas en el distrito sureño de Villa El Salvador.