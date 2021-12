Patricia Rato nos cuenta cómo está su hija, Alejandra Ruiz, tras su boda con Tito Novales. ¿Bebé a la vista?

17-04-2017 Patricia Rato y su hija Alejandra, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 20 (CHANCE)



La boda de Alejandra Ruiz, hija de Espartaco y de Patricia Rato, se convirtió en uno de los acontecimientos sociales más seguidos el pasado mes de mayo. En la finca familiar de Sevilla y con una ceremonia íntima cargada de simbolismo la joven daba el sí quiero al empresario Ernesto Novales - a quien sus seres queridos conocen como Tito - después de poco más de dos años de amor.



Alejada del foco mediático y centrada en su trabajo en la finca de su padre en Sevilla, Alejandra lleva una vida de lo más discreta y sencilla con su marido, y son contadas las ocasiones en las que asiste a algún tipo de acontecimiento social.



Tanto es así que en esta ocasión - y a causa de la pandemia - no se ha desplazado a Madrid para asistir al tradicional concierto benéfico de la Fundación Padre Arrupe, con la que su madre está especialmente volcada. A quién sí hemos visto en el recital, como no podía ser de otro modo, ha sido a la propia Patricia Rato que, con la educación y la amabilidad que la caracteriza nos ha contado cómo llevan Alejandra y Tito sus primeros meses de casados y cómo está su hija Isabella que, después de una temporada residiendo en Inglaterra, ha regresado a Madrid, donde trabaja en un prestigioso bufete de abogados: "Está aquí desde marzo del año pasado. Hoy no ha podido venir porque justamente tenía trabajo. Son muchas horas, incluidas fines de semana, por eso no ha podido venir".



En cuanto a Alejandra, Patricia confiesa que está "muy feliz y muy bien, viviendo en el campo y con su marido muy bien". "Ellos dos están viviendo un momento precioso", añade revelando sus ganas de convertirse en abuela primeriza: "Lo que decida mi hija Alejandra y su marido, pero sí, menuda bendición. A mí me chiflan, menuda bendición. Lo que dios disponga y lo que ellos decidan".



