Paraguay registra 48 casos nuevos y cinco fallecidos por covid-19

Una enfermera toma los datos de una persona con síntomas de covid-19 en San Lorenzo (Paraguay), en una fotografía de archivo. EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 19 dic (EFE).- Paraguay registró este domingo 48 nuevos casos de covid-19 en una jornada en la que fallecieron 5 personas, según el informe diario del Ministerio de Salud del país suramericano.

De las 2.538 muestras analizadas, 48 dieron positivo, por lo que el país alcanzó los 464.224 casos acumulados desde que el 7 de marzo de 2020 se registrara el primer positivo de covid-19, mientras que la cifra de fallecidos aumentó a 16.575.

Respecto a los fallecidos, se registró el deceso de tres personas no vacunadas y dos no vacunados.

Paraguay afronta su "tercera ola" de covid-19 tras el aumento consecutivo de casos en varios departamentos (provincias) durante las últimas semanas, según informaron autoridades del Ministerio de Salud de ese país.

Frente a las nuevas variantes de la covid-19 que puedan surgir, el país suramericano no cambiará las medidas que ya adoptó para controlar al virus y continúa insistiendo en la importancia de avanzar en la vacunación, sobre todo en la población de "alta prioridad" sin dosis o con el esquema incompleto.

Autoridades sanitarias de Paraguay descartaron este viernes la llegada a ese país de la variante Ómicron de la covid-19 durante las últimas semanas en las que de todos los casos registrados pertenecen a la Delta.

Así lo detalló la directora del área de Vigilancia de la Salud, Sandra Irala, durante el informe semanal en el que también destacó el aumento de casos en el departamento de Alto Paraná, que registró 419 positivos durante las últimas cuatro semanas.

Las autoridades siguen preocupadas por la baja tasa de vacunación en el país suramericano. Según las últimas cifras registradas, hasta el pasado 10 de diciembre, 2.768.880 personas (un 38,82 % de la población) han completado el esquema de vacunación y 645.691 más cuentan con una dosis.