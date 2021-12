Musk dice que pagará más de US$11.000M en impuestos este año

(Bloomberg) -- Elon Musk, la persona más rica del mundo y director ejecutivo de Tesla Inc., dijo en Twitter que pagará más de US$11.000 millones en impuestos este año, una cantidad que podría constituir un pago récord al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos.

El multimillonario podría enfrentar un pago de impuestos de más de US$10.000 millones para 2021 si ejerce todas sus opciones que vencen el próximo año, según cálculos que mostró Bloomberg News la semana pasada.

El monto inusualmente alto de impuestos se produce después de que Musk ejerciera casi 15 millones de opciones y vendiera millones de acciones para cubrir los impuestos relacionados con esas transacciones. Eso ocurrió luego de una encuesta que hizo en Twitter el mes pasado en la que preguntaba a sus seguidores si debería vender el 10% de su participación en el fabricante de automóviles eléctricos, cuyas acciones se han disparado más de 2.300% en los últimos cinco años.

Desde la insólita medida de preguntar a los usuarios de Twitter sobre el plan, Tesla ha caído casi una cuarta parte y el valor de mercado de la compañía ha retrocedido por debajo de la marca de US$1 billón a US$937.000 millones.

Un informe de ProPublica en junio señaló que Musk pagaba pocos impuestos sobre la renta en relación con su enorme riqueza. Pero él ha rechazado esa afirmación, diciendo que no recibe salario ni de SpaceX ni de Tesla y que paga una tasa impositiva efectiva del 53% sobre las opciones de acciones que ejerce. Agregó que espera que la tasa impositiva aumente el próximo año.

Musk dijo a principios de este mes que, este año, pagará más impuestos que cualquier estadounidense en la historia. Eso fue en respuesta a otro tuit de la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, quien utilizó el reconocimiento de “Persona del año” que otorgó la revista Time a Musk para criticar sus impuestos.

