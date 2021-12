Merlin descarta el cese de Ismael Clemente y defiende la unidad en el seno de su consejo de administración

02-07-2021 El CEO de Merlin Properties, Ismael Clemente, interviene en el acto inaugural del proyecto 'Generación de oportunidades', a 1 de julio de 2021, en el Auditorio El Beatriz, Madrid, (España). Organizado por mcKinsey&Company y Europa Press, este foro reúne a líderes empresariales para abordar las claves que impulsen un crecimiento con propósito en el contexto actual de transformación y contribuir a que las empresas y la sociedad aprovechen las nuevas oportunidades de crecimiento sostenible que les brinda el escenario postpandémico. ECONOMIA Eduardo Parra - Europa Press



Acuerda, no obstante, reformar la gobernanza de la empresa



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El consejo de administración de Merlin, tras reunirse de forma extraordinaria en la tarde del lunes para tratar el posible cese de su consejero delegado, Ismael Clemente, trasmitió un mensaje de unidad y "respeto mutuo", disipando cualquier crisis en la gobernanza de la socimi y descartando su relevo al frente de la compañía.



No obstante, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía adoptó por unanimidad un acuerdo para reformar su área de gobernanza, con el objetivo de mejorarla "en interés de Merlin y de todos sus accionistas".



"El consejo de administración, su presidente y su consejero delegado manifiestan su rechazo de manera expresa al contenido de las noticias aparecidas en los distintos medios de comunicación durante los últimos días, y, en particular, aquellas descalificaciones contra determinados accionistas y consejeros de Merlin", señala el comunicado.



Además, tanto el conjunto del consejo como su presidente y su consejero delegado en particular reiteraron su "respeto mutuo y su expresa decisión" de poner en marcha mecanismos precisos y medidas concretas para alcanzar una gestión acorde con la mejor gobernanza de la sociedad.



Las acciones de la socimi se hundieron este lunes más de un 6% en Bolsa, después de que trascendiera la división que había en el seno del consejo de administración en torno a la gestión de su consejero delegado y sobre su posible relevo al frente de la compañía.



El equipo directivo, encabezado por el director general corporativo, Miguel Oñate, difundió un comunicado antes del inicio de esta reunión, defendiendo que la compañía "no se merece comportamientos abusivos y feudales por parte de minoritarios", que pretenderían ejercer el control mayoritario de la firma "hurtando al resto de accionistas su participación en la toma de decisiones y ahorrándose de esta forma el pago de la prima correspondiente".



Por ello, el equipo directivo trasladó que si algún accionista desea controlar Merlin, habrá de formular la correspondiente oferta pública "y pagar al resto de accionistas el valor justo de mercado", según señaló en la carta difundida a la prensa.



Asimismo, en las últimas reuniones del consejo de administración ya se hicieron patentes estas discrepancias. Parte del máximo órgano de gobierno quería impulsar la aplicación de los mejores estándares de gobierno corporativo en la compañía, como corresponde a una firma del Ibex 35, así como instaurar políticas de control de riesgos y de retribuciones de sus directivos más mesuradas y acordes al contexto actual.



Finalmente, eso es lo que se acordó en la reunión extraordinaria, impulsar las buenas prácticas de gobierno corporativo, pero sin ser necesario, al menos por ahora, el cese de Clemente. Asimismo, para disipar dudas, el consejo trasladó un mensaje de unidad.



PAPEL DEL SANTANDER



Un análisis de Sabadell recuerda que Banco Santander, al que los directivos atribuyen el haber planteado el cese de Clemente, cuenta con tres de los 13 asientos del consejo de administración de la socimi y cuyo presidente, Javier García Carranza, también fue nombrado por esta entidad.



En este sentido, el principal accionista de Merlin es el Banco Santander con el 22% del capital, seguido del empresario Manuel Lao (Nortia), con el 8%, y BlackRock, con un 4%.