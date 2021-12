Malasia.- Al menos ocho muertos y más de 50.000 desaparecidos por las inundaciones en Malasia

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Al menos ocho personas han muerto y 50.000 han tenido que abandonar sus hogares por las inundaciones que han afectado a Malasia y que las autoridades han calificado como las peores de los últimos cien años.



Los ocho fallecidos corresponden a la provincia de Selangor, que rodea la capital, Kuala Lumpur, según ha informado el periódico 'The Star' citando al jefe provincial de la Policía, Datuk Arjunaidi Mohamed. La cifra de víctimas mortales podría aumentar y además hay varias personas desaparecidas.



Las lluvias han cesado este lunes, pero las autoridades han informado de 32.044 afectados que han tenido que ser realojados en 162 centros de acogida instalados en nueve distritos de Selangor. El distrito más afectado es el de Klang, con 18.858 personas acogidas.



Además hay ocho personas desaparecidas en Bentong y podrían haber sido arrastradas por las aguas torrenciales.



Las de este fin de semana son ya las peores inundaciones que ha sufrido el país asiático en los últimos cien años. Las riadas han bloqueado carreteras, cortado el suministro de agua potable y paralizado otros transportes.



"La lluvia anual en Kuala Lumpur es de 2.400 milímetros de media, lo que significa que el dato de ayer (sábado) supera la media de lluvia para un mes entero. Es algo que no se podía esperar y que solo pasa una vez cada cien años", ha explicado el secretario general del Ministerio de Aguas, Datuk Seri Zaini Ujang, citado por el diario 'Malay Mail'.



El primer ministro malasio, Ismail Sabri Yaakob, ha anunciado el despliegue de 66.000 policías, militares y bomberos para responder a la emergencia, ya que hay muchos ciudadanos aislados o que no han podido llegar a los refugios habilitados.