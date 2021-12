Los "patriotas" pro-Pekín arrasan en unas elecciones de Hong Kong con escasa participación

Varias candidatas celebran su victoria en las elecciones legislativas de Hong Kong, el 20 de diciembre de 2021. REUTERS/Lam Yik

Por Edmond Ng

HONG KONG, 20 dic (Reuters) - Los candidatos partidarios del Gobierno chino se impusieron en unas elecciones legislativas de Hong Kong a las que solo podían presentarse "patriotas", que sus críticos consideraron antidemocráticas, con una participación que alcanzó un mínimo histórico en un contexto de represión de las libertades en la ciudad por parte de China.

Activistas prodemocráticos consideraron la participación del 30,2%, aproximadamente la mitad de la anterior votación en 2016, como un reproche a China después de que impusiera una dura ley de seguridad nacional y amplios cambios electorales para someter la ciudad a su control autoritario.

Casi todos los escaños fueron ocupados por candidatos partidarios de Pekín, algunos de los cuales vitorearon los resultados en el escenario del centro de recuento de votos y corearon "victoria garantizada".

La máxima dirigente de Hong Kong, Carrie Lam, dijo en una conferencia de prensa el lunes que la participación fue realmente baja, pero que no podía dar razones específicas para ello.

"Pero 1,35 millones de personas acudieron a votar, no se puede decir que no haya sido una (...) elección que no haya recibido mucho apoyo de los ciudadanos", dijo Lam.

Preguntada sobre si la baja participación significa que su partido carece de apoyo público, Starry Lee, la jefa de la Alianza Democrática para la Mejora y el Progreso de Hong Kong (DAB, por sus siglas en inglés), favorable a Pekín, que obtuvo la mitad de los escaños elegidos directamente, dijo que las normas que solo permiten la participación de "patriotas" mejorarán la gobernanza.

"Se necesita algún tiempo para que la gente se adapte a este sistema", dijo a los periodistas en el centro de recuento de votos.

Las elecciones —en las que solo pueden presentarse candidatos identificados por el Gobierno como "patriotas"— han sido criticadas por algunos Gobiernos extranjeros, grupos de defensa de los derechos humanos y los principales partidos prodemocráticos de Hong Kong, que no participaron en los comicios por considerarlas antidemocráticas.

La mayoría de la docena de candidatos que se autodenominaron moderados, entre ellos el exparlamentario demócrata Frederick Fung, no consiguieron un escaño, sucumbiendo ante sus rivales partidarios de Pekín.

"No es fácil empujar a la gente (a votar). Creo que sienten indiferencia", dijo Fung a Reuters.

