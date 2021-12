Los diputados dominicanos votarán mañana de nuevo una ley polémica por el aborto

Vista de una sesión de la Cámara de Diputados en Santo Domingo (República Dominicana), en una fotografía de archivo. EFE/Orlando Barría

Santo Domingo, 20 dic (EFE).- La Cámara de Diputados de República Dominicana votará de nuevo este martes el nuevo Código Penal, un proyecto de ley polémico por sus restricciones al aborto, que fue rechazado en una votación el pasado jueves.

La pieza se incluyó en la agenda de la sesión del martes de la Cámara baja gracias a una maniobra legislativa, confirmaron a Efe desde la institución este lunes.

Esto será posible porque el documento que se votó el pasado jueves fue el informe elaborado por la comisión bicameral que estudió el proyecto y no la iniciativa en sí, explicó a Efe el diputado Eddy Montás.

Tras el fracaso en la votación del pasado jueves, incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, consideró que el Código Penal había sido rechazado, por lo que el proyecto no se podría presentar de nuevo en la presente legislatura.

El aborto está prohibido en todos los casos en la República Dominicana y el proyecto de Código Penal proponía despenalizarlo en una única excepción, el caso de riesgo de muerte de la madre o del feto.

Los sectores más liberales, que defienden despenalizar el aborto en tres excepciones, votaron en contra del Código Penal por considerar que no garantiza los derechos de las mujeres.

Tampoco lo respaldaron los más conservadores, que estaban descontentos por las garantías que el proyecto de Código Penal ofrecería a la comunidad LGBTI.

El actual Código Penal dominicano data de 1884 y los intentos para renovarlo se han demorado dos décadas.

En dos ocasiones, en 2014 y 2016, el Congreso Nacional llegó a aprobar el texto, pero en ambas ocasiones el texto fue vetado por el entonces presidente Danilo Medina, por no permitir el aborto en las tres causales, uno de los puntos que más discordia ha generado en la Cámara.

El trámite volvió a empezar de cero el pasado agosto, cuando el Congreso Nacional apoderó una comisión bicameral, compuesta por 27 legisladores, y tras la sesión fallida del pasado jueves se temía que el proceso tuviese que iniciarse nuevamente.