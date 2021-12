Letizia.- La Reina inaugura en San Sebastián la Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes

SAN SEBASTIÁN, 20 (EUROPA PRESS)



La Reina Letizia ha inaugurado este lunes en San Sebastián la Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes, que por primera vez tiene lugar en el País Vasco. La ceremonia de apertura de este encuentro de más de 70 responsables de la institución, que ha celebrado su 30 aniversario, ha tenido lugar en el centro internacional de cultura contemporánea Tabakalera de la capital guipuzcoana.



El director del Instituto Cervantes, el poeta y catedrático Luis García Montero, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el consejero de Cultura y portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, han tomado la palabra en el evento, que ha estado presidido por la Reina.



En su intervención, García Montero ha calificado de "decisiva" esta reunión que, según ha recordado, no pudo realizarse en 2020 y "necesitábamos encontrarnos para debatir y afrontar los problemas y retos de nuestra institución, de la que este año hemos celebrado el 30 aniversario".



"Asumimos el orgullo de una tarea democrática de un país, que defiende su pluralidad lingüística y su cultura con voluntad de entendimiento. Por eso es significativo reunirnos aquí, en una ciudad bilingüe, sintiendo como nuestro el euskera", ha resaltado el director del Instituto Cervantes.



Asimismo, ha destacado que este año han vivido "situaciones difíciles" por culpa del Covid y se ha felicitado por que, pese a la pandemia, la actividad académica de la institución "solo ha caído un 14%".



El Instituto ha puesto en marcha 14.428 cursos, recibido 116.569 matrículas y mantiene colaboración con 122 países donde se mantienen centros examinadores. Los candidatos a diploma de español como lengua extranjera han supuesto 116.909 en este año y acumula más de medio millón de pruebas de conocimientos constitucionales y socioculturales para adquirir la nacionalidad española.



En el número de asistentes en las actividades culturales, debido a las posibilidades telemáticas por la pandemia, el Cervantes ha "subido más de 3.000% y este curso hemos alcanzado 7 millones de participantes en las actividades". Además, está presente en 94 ciudades de 47 países y mantiene colaboración con 197 centros acreditados.



"Lo más importante es que hacemos una reflexión de orgullo democrático para sentirnos comprometidos con todas las culturas y las lenguas de las regiones y las nacionalidades del Estado", ha recalcado García Montero, quien ha destacado que los retos de la institución pasan por África, con la reciente inauguración del Cervantes Dakar, EEUU, con la próxima apertura de un centro en Los Ángeles, y Asia, así como la transformación tecnológica.



"EMBLEMA DE LA ACCIÓN EXTERIOR"



Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ha subrayado que Instituto Cervantes "proyecta el español y las demás lenguas cooficiales y es un emblema de la acción exterior de España" y ha defendido que el "espíritu de consenso" es "fundamental" en un momento en el que "algunos prefieren la crispación frente al consenso y el grito frente al diálogo".



"El Cervantes es un ejemplo de lo mejor de la política y de que juntos podemos ir mucho más lejos que divididos", ha subrayado Albares, al tiempo que ha sostenido que la diversidad lingüística que promueve la institución es la "gran fuerza de España, la pluralidad que nos hace más fuertes".



En esa línea, ha recordado que en sus 30 años de vida el Instituto ha logrado convertirse en "referente internacional en la difusión cultural de las diversas expresiones artísticas de España y en español, es decir, un verdadero espíritu iberoamericano".



El ministro ha asegurado que "la promoción de nuestro idioma común" es uno de "los ejes reforzados de nuestra política exterior a través de la secretaría de estado para Iberoamérica, el Caribe y el español en el mundo", y ha apuntado que, entre las diversas líneas de acción, está "mejorar la coherencia y la comunicación en todas las administraciones españolas encargadas de la difusión del español".



LENGUA VASCA



Por su parte, Bingen Zupiria ha hecho referencia en su discurso al personaje de Sancho de Azpeitia de El Quijote de Miguel de Cervantes, así como a la obra 'Lingua Vasconum Primitiae', la primera impresa en lengua vasca, de Bernat Etxepare, quien da nombre al instituto encargado de difundir la lengua y la cultura vasca en el mundo.



"Como ciudadano español y europeo de nacionalidad vasca, me siento afortunado de conocer el castellano, una de las lenguas con más importancia y proyección de futuro que en el mundo que nos ha tocado vivir existe, y a la vez, en mi calidad de miembro de la comunidad vasca, me siento orgulloso de conocer y hablar la lengua vasca", ha asegurado el consejero.



En esa línea, ha mostrado su deseo de que los "embajadores de la españolidad en el mundo" fueran capaces de entender "la angustia de quienes además del castellano compartimos nuestra mente y nuestra comunicación con otra lengua, el euskera, el catalán o el gallego, pueden desaparecer".



"El castellano no está hoy en riesgo en ningún lugar de España ni del mundo en el que es conocido o hablado. El resto de las lenguas vivas del estado español, entre ellas el euskera, sí lo están", ha alertado.



Zupiria ha incidido en que "España es un estado plurilingüe" y ha considerado que es "obligación" del Gobierno de España "asegurar la supervivencia" de las lenguas y su uso, y "adoptar las medidas necesarias para asegurar su futuro". "Es obligación de la Corona, de todas las estructuras institucionales españolas y de una institución tan relevante como el Instituto Cervantes difundir la naturaleza plurilingüe de España", ha añadido.



En su opinión, "el carácter plurinacional y plurilingüe del Estado español es un valor que debería ser aceptado y defendido por las instituciones del Estado con orgullo, como un rasgo de su identidad". "Es el mismo reto que la Unión Europea tiene planteado con su pluralidad de naciones y lenguas. Estamos convencidos de que su futuro y éxito dependerán de la defensa contundente y convencida de esa pluralidad", ha asegurado.