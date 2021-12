Las bolsas europeas caen un 2% con la preocupación por ómicron

FOTO DE ARCHIVO: El gráfico del índice de precios alemán DAX en una pantalla en el interior de la Bolsa de Fráncfort, Alemania, el 16 de diciembre de 2021. REUTERS/Personal

20 dic (Reuters) - Las bolsas europeas caían más de un 2% el lunes en un contexto global de ventas de valores, con los inversores preocupados por la posibilidad de que la reimposición de restricciones pandémicas afecte a la economía mundial ante el aumento de casos de la variante ómicron del COVID-19.

El índice paneuropeo STOXX 600 bajaba un 2,3%, alcanzando su mínimo en más de dos semanas.

El sector de los viajes y el ocio y el de los valores mineros lideraban los descensos con pérdidas de casi el 3%, mientras que todos los principales subsectores estaban en rojo. [O/R]

Los Países Bajos entraron en un nuevo confinamiento el domingo, mientras que la perspectiva de medidas más estrictas frente al coronavirus antes de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo se cernía sobre varios países europeos ante la rápida propagación de ómicron.

Mientras tanto, los futuros del índice de referencia de las acciones estadounidenses, el S&P 500 , caían un 1,5% después de que el senador estadounidense Joe Manchin, un demócrata moderado clave para las esperanzas del Gobierno de EEUU de aprobar un proyecto de ley de inversión nacional de 1,75 billones de dólares, dijera el domingo que no apoyará el paquete.

Goldman Sachs recortó su previsión sobre el PIB real de Estados Unidos para el primer trimestre de 2022 al 2%, frente al 3% anterior, y redujo marginalmente las previsiones para el segundo y tercer trimestre.

Las acciones de Novo Nordisk se desplomaban un 14,3% después de que la farmacéutica danesa dijera que no podrá satisfacer la demanda de su nuevo medicamento contra la obesidad debido a problemas de suministro en Estados Unidos.

BNP Paribas subía un 0,9% después de que el banco francés dijera que ha acordado la venta de su unidad estadounidense Bank of the West a la canadiense BMO Financial Group por unos 16.300 millones de dólares.

(Reportaje de Anisha Sircar en Bengaluru; edición de Shounak Dasgupta y Devika Syamnath; traducción de Darío Fernández)