La variante ómicron no se detiene y aparece en Panamá y Río de Janeiro

Brigadas de vacunación recorren el distrito de Villa El Salvador para aplicar la tercera dosis contra la covid-19, hoy, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Redacción América, 20 dic (EFE).- La variante ómicron del coronavirus fue detectada este lunes por primera vez en Panamá y Río de Janeiro, mientras que Estados Unidos volvió a incluir a España en su lista de países a los que recomienda no viajar y las autoridades del estado brasileño de Sao Paulo mantuvieron el uso obligatorio de la mascarilla para evitar que el virus se siga propagando.

La covid-19 ha contagiado a 273,9 millones de personas en el mundo, de las cuales han muerto 5,3 millones. América sigue siendo la región más golpeada, con 99,7 millones de casos y 2,3 millones de fallecimientos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de EE.UU. consideran que, debido a la actual situación de la pandemia en España, incluso aquellos viajeros que están completamente vacunados pueden tener riesgo de contraer y propagar la covid-19, así como sus variantes.

Por eso, desaconseja viajar a España y recomienda a quienes decidan trasladarse a ese país que se aseguren de estar completamente vacunados contra la covid-19.

ÓMICRON LLEGÓ A RÍO DE JANEIRO Y PANAMÁ

La confirmación del primer caso de la variante ómicron en Río de Janeiro causó preocupación en la urbe en vísperas de las fiestas de año nuevo, para cuando se espera la llegada de miles de turistas, pese a que han sido parcialmente canceladas.

Según los más recientes datos oficiales, Brasil registra hasta el momento 27 contagios con la variante ómicron, detectada en primer lugar en Sudáfrica y presente ya en 89 países.

Dieciséis de esos 27 casos con el nuevo linaje, más transmisible que sus predecesores, se han identificado en el estado de Sao Paulo, en cuya capital homónima la ómicron ya se transmite de forma comunitaria entre la población. Ahora se confirma el primero en Río, la ciudad más turística de Brasil con sus 6,7 millones de habitantes.

El temor a la ómicron llevó al alcalde de Río, Eduardo Paes, a cancelar los eventos públicos programados para recibir el 2022, que antes de la pandemia solían reunir a millones de personas en la icónica playa de Copacabana.

Asimismo, se informó que el primer caso de ómicron confirmado en Panamá corresponde a un ciudadano residente en el país y que estuvo recientemente en Sudáfrica, por lo que las autoridades del país centroamericano hicieron un llamado a la población a mantener las medidas de prevención.

El ministro de Salud de Panamá, Luis Francisco Sucre, dijo que no está confirmado que ómicron esté circulando a nivel comunitario aunque no lo descartó.

LA MASCARILLA, OBLIGATORIA EN SAO PAULO

Por su parte, el Gobierno de Sao Paulo, el estado más poblado de Brasil y el más afectado por la covid, prorrogó este lunes el uso obligatorio de la mascarilla en lugares abiertos hasta el 31 de enero, ante el avance de la ómicron.

"Hay virus respiratorios circulando y la mascarilla es una aliada en el combate a la transmisión y, consecuentemente, en la prevención", indicó el secretario de Salud de Sao Paulo, Jean Gorinchteyn.

El estado de Sao Paulo tiene una población estimada en 46 millones de habitantes, similar a la de países como España o Argentina, y contabiliza hasta la fecha 4,4 millones de infectados y 155.000 fallecimientos asociados a la covid-19.

EL VIRUS NO SE DETIENE

De otro lado, en Perú el Ministerio de Salud confirmó que ya se han detectado 12 casos de ómicron en Lima, por lo que las autoridades sanitarias decidieron adelantar la aplicación de la tercera dosis de refuerzo a partir de los tres meses en todo el país.

Ante la detección de más contagiados con la nueva variante, el ministro de Salud de Perú, Hernando Cevallos, anunció que se tomarán nuevas restricciones sanitarias y comentó que es necesario incrementar el porcentaje de vacunados con dos dosis, que actualmente llega al 74 % de la población objetivo.

"Necesitamos superar esta cifra, ante el ómicron es absolutamente insuficiente", sostuvo antes de indicar que esta variante "produce una fuga inmunológica", al eludir "la efectividad de las vacunas" y es mucho más contagiosa, ya que también puede infectar a personas que han sido vacunadas.

En tanto, las autoridades sanitarias de Bolivia revelaron que durante la última semana se presentó en el país un aumento de casos de la covid-19 del 13 % en comparación con el periodo inmediatamente anterior.

El miedo a un repunte de la enfermedad hizo que también el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijera que no descarta cancelar las festividades de Fin de Año en la famosa plaza de Times Square, ante el gran aumento, en términos absolutos y relativos, de casos positivos de covid-19 debido a la rápida transmisión de la variante ómicron.

Si bien De Blasio se había mantenido reacio a cualquier restricción a estas festividades —el viernes dijo que se mantendrían aunque eso supusiera exigir prueba de vacuna a un millón de asistentes—, este domingo se mostró abierto a reconsiderar la situación y admitió que la cuestión "está en discusión" y que tomará "una decisión antes de Navidad".

BRASIL DONA VACUNAS

Para tratar de frenar el avance del virus, Brasil anunció que hará una donación de vacunas contra la covid-19 a países de América Latina, el Caribe y África, aunque aún no ha establecido cuáles.

El ministro de Salud, Marcelo Queiroga, apuntó que "en un primer momento" serán ofrecidas "10 millones de dosis en donación por medio de la iniciativa Covax Facility", que coordina la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esa cantidad podría ser ampliada posteriormente a un total de 30 millones de dosis, aunque no anunció ningún tipo de plazo para eso.

A su vez, Bolivia recibió hoy de Argentina un millón de vacunas de AstraZeneca, la entrega de ese tipo más grande efectuada por esa nación a otro país, y que se destinarán principalmente como dosis de refuerzo para la población boliviana.