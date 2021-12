Justicia e Interior votan en contra de un documento de Igualdad que denuncia la violencia machista institucional

16-12-2021 Reunión del Consejo de Participación de la Mujer. ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD MADRID INSTITUTO DE LAS MUJERES



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Los ministerios de Interior y Justicia han votado en contra del informe preceptivo sobre el III Plan de Igualdad entre mujeres y hombres 2022-2025, al considerar que una parte del texto en la que se habla de violencia machista institucional puede ser contraproducente para las víctimas, según han explicado a Europa Press fuentes del Ministerio que dirige Pilar Llop.



El texto en cuestión ha sido elaborado el Instituto de las Mujeres, departamento dependiente del Ministerio de Igualdad. Se trata de un Plan que el Ministerio espera llevar al Consejo de Ministros durante el primer trimestre de 2022, según ha asegurado la directora del Instituto, Toni Morillas, pero antes debe pasar por el informe preceptivo del Consejo de Participación de las Mujeres.



El informe fue votado este jueves 16 de diciembre y salió adelante, aunque sin los votos a favor de los representantes de Justicia e Interior.



Fuentes del ministerio que dirige Pilar Llop han explicado que tanto a Interior como a Justicia no están en contra del texto, pero consideran arriesgado hablar en un párrafo de la existencia de violencia institucional.



Las mismas fuentes han indicado que, según Justicia, este término no está definido y cree que antes de usarlo hay que hacer un trabajo previo.



En este sentido, apuntan que, desde Justicia se pusieron en contacto con quienes coordinaban el trabajo del informe para hacerles ver que había algunas reservas desde el departamento. Pero, finalmente, el texto que hacía referencia a este término no se retiró y, por eso, la decisión final de votar en contra.



Las fuentes del Ministerio defienden que las víctimas deben tener la certeza de que las instituciones las van a ayudar y, según explican, teme que este tipo de declaraciones pueden tener un efecto disuasorio.



Aun así, las mismas fuentes han recordado que el voto en contra de ambos ministerios no afecta ni tiene consecuencias negativas sobre el informe, ya que ha sido aprobado igualmente.



El Ministerio de Igualdad sí usa en ocasiones el término violencia institucional. Últimamente, por ejemplo, en los tuits de la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, y la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, para calificar la situación de Juana Rivas tras la resolución del Juzgado de Granada que denegaba su puesta en libertad.