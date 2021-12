Julia Janeiro y Tommy Rossi, cachimbas para dos con su look más deportivo

19-12-2021 Julia Janeiro y Tommy Rossi, una pareja cada vez más afianzada EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 20



Hace poco más de una semana que trascendió públicamente que Julia Janeiro había roto con su pareja en los últimos dos meses, el futbolista guineano Álex Balboa, y que había comenzado una incipiente relación con otra promesa del fútbol llamada Tommy Rossi. Sin embargo, y a pesar de que lo suyo no ha hecho más que empezar, su noviazgo parece de lo más consolidado y ya es de lo más habitual ver a la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario disfrutar de su día a día en compañía de su nuevo amor.



Rossi tiene 19 años, es italiano, de familia pudiente - sus padres tienen una inmobiliaria en el país transalpino, aunque pasan buena parte de su tiempo en Madrid con su hijo - y lucha por hacerse un hueco en el mundo del fútbol, donde actualmente juega en el Getafe B. Y, además de todo eso, en su descripción tenemos que añadir que ha conseguido que Julia vuelva a sonreír, ya que su actitud - mucho más relajada ante la prensa - es otra desde que comenzó su relación sentimental con Tommy, del que apenas se separa en los últimos días.



Este fin de semana, y aprovechando que el jugador no tenía partido, la influencer y su chico han disfrutado de una relajada tarde con amigos en un local de cachimbas cercano al domicilio de la hija de Jesulín a las afueras de Madrid. Uno de los planes favoritos de Julia, a la que en su día vimos en el mismo lugar con sus dos últimas parejas, Álex Balboa y Brayan Mejía, con quien tiene un juicio pendiente por presunta agresión tras el altercado que protagonizaron en la noche del 31 de octubre y tras el que la joven acabó por los suelos después de que su exnovio supuestamente la empujase.



Demostrando que este terrible episodio ya está olvidado, Julia disfruta de su vida, al margen del foco mediático, con Tommy, con el que la complicidad es más que evidente y al que pronto podrían conocer María José y Jesulín, a los que no hemos visto por Madrid desde que anunciaron que en los próximos meses se convertirán en padres de su tercer hijo en común.



Apostando por la comodidad, Juls lució, para su nueva cita con Rossi, unas mallas y un top cropped en color lila con los que presumió de figura y de piercing en el ombligo. Como complementos, unas zapatillas deportivas y una cazadora estilo bomber en color negro para combatir las bajas temperaturas, un look de lo más deportivo en consonancia con su novio, también de lo más sport con bermudas, calcetines altos y una gorra.