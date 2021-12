Italia.- Mattarella reafirma públicamente que está en la etapa final de su presidencia

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El presidente de Italia, Sergio Mattarella, ha descartado este lunes implícitamente que vaya a prorrogar su mandato como jefe de Estado y, aún sin sucesor a la vista, ha dejado claro que abandonará el cargo a principios de febrero como está previsto.



Mattarella ha encabezado este lunes un encuentro con embajadores en la sede del Ministerio de Exteriores. Durante su discurso, en el que ha aludido a los retos actuales, ha reconocido que ésta era "la última ocasión" en que se dirigiría al cuerpo diplomático, que le ha despedido en pie y con aplausos, informa la agencia AdnKronos.



La elección del presidente en Italia no llega mediante el voto directo de los ciudadanos, sino a través principalmente de los legisladores. De los partidos con representación parlamentaria depende decidir --en principio en enero-- quién sucederá a Mattarella y ejercerá el cargo durante siete años.



La polarización política complica 'a priori' la designación de un candidato de consenso, una definición en la que por ahora sólo parece encajar el primer ministro, Mario Draghi, que ha evitado pronunciarse al respecto. No obstante, la salida de Draghi del Gobierno abocaría previsiblemente a Italia a elecciones anticipadas.



Entre los nombres que también se han deslizado como potencial presidente están los de los ex primeros ministros Silvio Berlusconi y Romano Prodi, si bien este último ya se ha descartado tras asumir que no reunirá los apoyos suficientes. Como opciones intermedias, más susceptibles de sumar apoyos de distintos ámbitos, suenan el senador Pierferdinando Casini o la ministra de Justicia, Marta Carabia, que se convertiría en la primera mujer en ocupar la jefatura de Estado.