Impuesto mínimo mundial avanza; OCDE establece normas del modelo

(Bloomberg) -- Un impuesto mínimo global se acercó un poco más a volverse realidad cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó normativas del modelo que los gobiernos pueden usar para hacer que las empresas más grandes del mundo paguen al menos el 15% de sus ganancias.

El organismo con sede en París elaboró las normas después de que cerca de 140 países acordaran en octubre un radical replanteamiento de los impuestos. El primero de los dos supuestos pilares de ese acuerdo reasignaría ganancias para ser gravadas en lugares donde operan las multinacionales, mientras que el segundo se refiere al impuesto mínimo.

“Las normativas del modelo dadas a conocer hoy son un componente importante en el desarrollo de una solución de dos pilares, que convierte los cimientos de un acuerdo político alcanzado en octubre en reglas aplicables”, dijo el lunes Pascal Saint-Amans, principal funcionario fiscal de la OCDE, en un comunicado.

Los líderes políticos elogiaron el paquete de octubre como una “revolución” que reduciría la evasión fiscal y detendría una carrera entre gobiernos para ofrecer tasas cada vez más bajas que han perjudicado las finanzas públicas en las últimas décadas. Según la OCDE, el pilar del impuesto mínimo podría generar alrededor de US$150.000 millones al año en ingresos adicionales para países de todo el mundo.

No obstante, ahora surgen interrogantes sobre si se llegarán a adoptar por completo las nuevas normativas después de que un senador demócrata clave de Estados Unidos, Joe Manchin, dijera el domingo que votaría en contra de un paquete que incluye la versión de Washington del impuesto mínimo. El acuerdo global fue esencialmente un delicado equilibrio de los intereses estadounidenses y europeos y ambas partes han amenazado con no cumplirlo si la otra no lo hace.

Además del impuesto mínimo, el primer pilar del acuerdo también enfrenta obstáculos en el Congreso de EE.UU. La OCDE todavía está trabajando en una convención multilateral para esas reglas, que otorgaría a gobiernos de todo el mundo derechos para gravar a las 100 multinacionales más grandes, aproximadamente la mitad de las cuales son estadounidenses. Los republicanos se han opuesto a esos planes.

El impuesto mínimo, que durante mucho tiempo ha tenido un mayor respaldo bipartidista en EE.UU., funcionaría mediante la creación de un impuesto complementario que los gobiernos aplicarían cuando las ganancias de una empresa multinacional en otra jurisdicción se gravan efectivamente a menos del 15%. El mecanismo solo afectará a empresas con más de 750 millones de euros (US$843 millones) en ingresos globales.

Los documentos publicados el lunes por la OCDE brindan más orientación sobre las “exclusiones”, que permitirían a las empresas reducir su exposición al impuesto mínimo basado en activos tangibles y costos de nómina. Para introducir gradualmente las nuevas normas, dichas exenciones se reducirán gradualmente a lo largo de 10 años.

Además, las normativas del segundo pilar no se aplican a entidades gubernamentales, organizaciones internacionales y sin fines de lucro, ni a los fondos de pensiones, de inversión y de bienes raíces.

