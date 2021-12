Ilias y Piqué, novedades del Barcelona para viajar a Sevilla

El entrenador del FC Barcelona Xavi Hernández da instrucciones a Piqué en una foto de archivo. EFE/Quique García

Barcelona, 20 dic (EFE).- El jugador del filial Ilias Akhomach y Gerard Piqué, que ante el Elche cumplió un partido de sanción por acumulación de tarjetas, son las principales novedades en la convocatoria del Barcelona para jugar este martes (21.30 horas) ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

A la lista de convocados para viajar el mismo martes a la ciudad hispalense no entraron los lesionados Serginho Dest, Yusuf Demir, Ansu Fati, Memphis Depay, Pedri, Sergi Roberto y Martin Braithwaite.

Esta es la lista de 23 convocados del Barcelona para jugar en el Ramón Sánchez Pizjuán: Ter Stegen, Piqué, Araujo, Sergio Busquets, Riqui Puig, Dembélé, Neto, Coutinho, Lenglet, L. de Jong, Jordi Alba, F. de Jong, Mingueza, Umtiti, Éric García, Iñaki Peña, Nico, Jutglà, ‘Gavi’, Balde, Ez Abde, Álvaro Sanz e Ilias Akhomach.

Xavi dio a conocer la lista de convocados después del entrenamiento celebrado este lunes en la Ciudad Deportiva de San Juan Despí, donde el extremo del filial Estanis Pedrola fue la principal novedad.

No se ejercitó junto a sus compañeros Sergiño Dest, que arrastra unas molestias musculares que no le permitirán jugar contra el Sevilla, mientras que Yusuf Demir continúa con problemas gástricos.